Азиатские акции снова падают, несмотря на сильное влияние Уолл-стрит

Зарубежка

ГОНКОНГ, 16 сентября – Азиатские акции отказались от ранних прибылей, чтобы снова упасть в четверг, взвешенные падением в Китае и Гонконге, даже после сильного перехода с Уолл-стрит, который также подтолкнул доллар на нижний предел своего недавнего диапазона.

Самый широкий индекс азиатско-тихоокеанских акций за пределами Японии был ниже 0,45 %, в то время как Никкей в Японии достиг уровня в 31 год, когда он достиг уровня в понедельник.

В настоящее время это довольно неопределенно и тревожно, у нас было несколько мягких дней на спине беспокойств по поводу глобального роста, а затем внезапно рынки, по крайней мере рынки США, пришли к выводу, что " в конце концов все не так плохо ", - сказал Шейн Оливер, главный экономист AMP Capital.

Он добавил беспокойство по поводу инфляции и проблем производственно-сбытовых цепочек, которые все еще могут повлиять на акции в ближайшие недели, и, конечно, в Китае мы наблюдаем замедление в Азии. В четверг в Гонконге имел место рост на 0,65 %, но австралийский контрольный показатель упал на 0,42 %, с именами собственности, которые продолжают тянуть - сражавшийся с девизом проектировщик China Evergrande Group упал еще на 8 %.

CFDs были плоскими, e-minis были фондовыми фьючерсами США.

За одну ночь акции США закрылись выше, так как растущие цены на сырую нефть увеличили долю энергии, а массив положительных данных США подтолкнул тех, кто чувствует рост в крупнейшей экономике мира, к тому же, должен оставаться сильным.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,68 %, S&P 500 - на 0,85 %, а композит Nasdaq - на 0,82 %.

Это настроение риска столкнуло доллар на одну ночь с корзиной других основных валют, но оно мало что изменилось за время азиатских часов, в то время как аналитики в Вестпаке сказали, что гринбэк находится в его недавнем диапазоне.

Они сказали, что данные по заработной плате и инфляции означают, что Федеральная резервная система США может утратить время на сокращение своих огромных покупок активов - что, как правило, будет повышать доллар - в то время как понижательная сторона вряд ли будет развиваться в ближайшее время, с озабоченностью по поводу влияния варианта Дельты коронавируса на глобальные перспективы восстановления, которые продолжают колебаться, как это подчеркивается более слабыми данными об августовской деятельности Китая. I.S. Вся прибыль казначейства упала после жесткой торговли в азиатские часы с доходностью по эталонному 10-летнему купю в размере 1,29 % по сравнению с США, близкими к 13,34 %. Аналитики Вестпака также сказали, что, скорее всего, они будут в основном привязаны к радиусу действия.

Цены на нефть ослабли, что привело к потере значительной прибыли на этой неделе от более масштабного, чем ожидалось, сокращения запасов сырой нефти в Соединенных Штатах.

Компания Brent gright, которая достигла своего максимума с конца июля в среду, упала на 0,24 % до 75,3 % за баррель в четверг, в то время как американская нефть упала на 0,22 % до 742 % за баррель.

В среду вечером золото было плоским на 1794,41 долларов США за унцию, при этом технические продажи были ниже 380 долларов США в среду вечером, в соответствии с куском продаж ключей.