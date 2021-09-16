Австралия заявляет, что атомные подводные лодки не войдут в воды Новой Зеландии

Зарубежка

Змеиные змеи в тёплом весеннем дне в Окленде 30 сентября 2011 года. ВЕЛЛИНГТОН, 16 сентября - Рейтер - Премьер-министр Австралии заявил в четверг, что новые ядерные военные подводные лодки не будут допущены в ее территориальных водах в рамках долгой, свободной от ядерного оружия политики.

Новое индо-тихоокеанское партнерство по безопасности, анонсированное президентом США Джо Байденом и премьер-министром Австралии Борисом Джонсоном, увидит, что Австралия предоставляет технологии и возможности для развертывания атомных подводных лодок.

Индо-Тихоокеанское соглашение широко рассматривается как противовес растущему влиянию Китая в регионе. Вчера вечером я обсудил соглашение с премьер-министром Ардерном на пресс-конференции.

Я рад, что наш сектор открыл глаза партнёру, с которым мы тесно сотрудничаем. Это спорный регион, и есть роль, которую другие могут сыграть в проявлении интереса к нашему региону. По ее словам, объектив, на который мы посмотрим, включает в себя стабильность.

Однако Ардерн заявил, что подводные лодки, работающие на атомной энергии, не будут разрешены в водах Новой Зеландии в соответствии с политикой безъядерной зоны 1984 года.

Конечно, они не могли войти во внутренние воды.

Ни одно судно, которое частично или полностью питается ядерной энергией, не может войти в наши внутренние границы, сказала она.

Ардерн сказал, что новая Индо-Тихоокеанская группировка не меняет связи Новой Зеландии в сфере безопасности и разведки, которая является членом послевоенной разведывательной группы « Пять глаз », в которую входят также Соединенные Штаты, Великобритания, Австралия и Канада.

Это не договорный механизм. По ее словам, тесные отношения Австралии с пятью глазами или наше нынешнее партнерство с Австралией по вопросам обороны.

Ардерн, которая находится на втором сроке своего пребывания в должности, стремится сосредоточиться на более независимой внешней политике, которая не лояльна какому-либо крупному блоку.

Министр иностранных дел Нания Махута заявила, что ей неудобно расширять роль Пяти Глаза, выслушав критику со стороны западных союзников, которые сказали, что Новая Зеландия не желает критиковать Китай из-за его торговых связей.