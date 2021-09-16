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Австралия построит восемь атомных метро

Электрон Сыроежкин
16 сентября, 2021 11:20
5 мин
Электрон Сыроежкин
16 сентября, 2021 11:20
5 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

СИДНЕЙ, 16 сентября Reuters - Австралия будет строить восемь атомных субсхем в рамках Индо-Тихоокеанского партнерства по безопасности с Китаем, которое, по словам аналитиков, скорее всего подорвет Китай, который осудил создание блоков, намеревающихся навредить другим.

Великобритания станет второй мировой страной после Австралии в 1958 году, которой будет предоставлен доступ к ядерным технологиям США, чтобы сделать атомные подводные лодки.

Наш мир становится сложным, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, по словам премьер-министра Скотта Моррисона.

Чтобы справиться с этими проблемами и помочь обеспечить безопасность и стабильность, в которых нуждается наш регион, мы теперь должны поднять наше партнерство на новый уровень. Объявив о новой группе по безопасности в среду, лидеры Соединенных Штатов, Австралии и Великобритании не упомянули о Китае, Вашингтон и его союзники пытаются оттолкнуть его растущую мощь и влияние, особенно его наращивание военной мощи, давление на Тайвань и развертывание в спорном Южно-Китайском море.

Посольство Китая в США заявило, что страны не должны создавать исключающие блоки, направленные против третьих сторон, или наносящие им вред, в частности, они должны избавиться от своего менталитета и идеологических предрассудков Холодной войны, как говорится

Трехсторонний пакт, который включает доступ к ядерной подводной технике США, рассматривается как угроза в Пекине, - сказал старший коллега Ричард Мод из Института политики азиатского общества.

Китай увидит сегодня костюм объявлений как дополнительное свидетельство усиления коалиции, чтобы сбалансировать свою власть, против которой он будет возражать, но его собственное напористое и бескомпромиссное поведение движет этими новыми связями. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн приветствовала акцент на Индо-Тихоокеанском регионе, но сказала, что новые атомные подводные лодки Австралии не будут разрешены в ее территориальных водах в соответствии с давнишней политикой ядерной свободы.

Я рад видеть, что наши партнёры тесно сотрудничают с нашим регионом. Это спорный регион, и есть роль, которую другие могут сыграть в проявлении интереса к нашему региону, сказал Ардерн на пресс-конференции.

Малайзия сказала, что премьер-министр Ли Сьен Лун сказал Моррисону в своем телефонном звонке, что Сингапур имеет давние отношения с Австралией, Великобританией и Соединенными Штатами, и надеялась, что новая группировка внесет конструктивный вклад в мир и стабильность региона и дополнит региональную архитектуру Моррисон, также названную лидерами в Японии, Новой Зеландии и Индии.

Главный секретарь кабинета министров Катсунобу Като заявил, что Япония будет сотрудничать со Свободной и Открытой Индо-Тихоокеанской группой Соединенных Штатов, Австралии и Индии, а также группой АСЕАН и Европой Юго-Восточной Азии, чтобы достичь группы « Квад ».

Укрепление сотрудничества в сфере безопасности и обороны между Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией имеет важное значение для мира и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, - сказал он на регулярной пресс-конференции.

Моррисон сказал, что Австралия откажется от сделки стоимостью в 40 миллиардов долларов с Францией для разработки атомных подводных лодок, которые заменят стареющий флот класса Коллинс, и в течение 18 месяцев договорится с Соединенными Штатами и Великобританией о строительстве восьми атомных подводных лодок.

У Австралии нет планов приобрести ядерное оружие, и это предложение будет соответствовать давней приверженности Австралии нераспространению ядерного оружия, сказал он.

По словам аналитиков, атомные подводные лодки могут проводить больше времени под водой, допуская скрытность в потенциальных очагах вспышки с Китаем, таких как Южно-Китайское мореКитайское море.

Пекин, конечно, интерпретирует новые подлодки, как выстрел в сторону Китая, сказал Рейтер Бейтс Гилл, глава исследования азиатско-тихоокеанской безопасности Университета Маккуари.

Как и недавно объявленный план приобретения противокорабельных ракет дальнего радиуса действия, этот шаг направлен на то, чтобы удержать враждебные морские силы от приближения к Австралии. По словам Джилл, Австралия в настоящее время является единственной страной, которая может представлять такую угрозу Китаю.

Австралия также укрепит свои возможности нанесения ударов на большие расстояния с помощью крылатых ракет Томагавк, развернутых на военно-морских эсминцах, и ракет класса « воздух-земля » для своих реактивных самолетов FA 18 Hornet.

Решение по подводным лодкам отражает растущую озабоченность правительства наращиванием военной мощи Китая, будущими намерениями в регионе и готовностью использовать принуждение, как сказал Мод.

Трехсторонний пакт о безопасности может ухудшить карательные торговые отношения Австралии с ее крупнейшим экспортным заказчиком Китаем, но ее ненасытный аппетит к ресурсам может ограничить ее напряженную реакцию, скажем аналитики.

Австралия приостановила высокие пошлины и ограничения на австралийский импорт товаров, включая вино, говядину и ячменя, и прямо запретила импорт угля, чтобы выразить свое возмущение по поводу внешней политики Китая.

В этом месяце Моррисон поедет в Вашингтон, чтобы встретиться с лидерами Quad, группы, которую также критиковал Китай, для обсуждения вопросов безопасности.

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Соединенные Штаты Америки
Скотт Моррисон
Союзники Второй мировой войны
Индо-Тихоокеанский регион
Азиатское общество
Бейтс Джилл
Кацунобу Като
Ли Хсиен Лунг
Университет Маккуари
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