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Сибирь", "Частное учреждение в Санкт-Петербурге по административной поддержке реализации программ и проектов Совета Министров Северных Стран", Межрегиональная общественная организация Информационно-просветительский центр "Мемориал", Межрегиональная общественная правозащитная организация "Человек и Закон", Фонд поддержки свободы прессы, Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация "Гражданский контроль", Калининградская региональная общественная организация "Правозащитный центр", Региональная общественная организация "Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова", Некоммерческое партнерство "Институт региональной прессы", Частное учреждение "Информационное агентство МЕМО. РУ", Фонд "Институт Развития Свободы Информации", Калининградская региональная общественная организация "Экозащита!-Женсовет", Фонд содействия защите прав и свобод граждан "Общественный вердикт", Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал", Евразийская антимонопольная ассоциация.
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Зарубежка

Австралия построит восемь атомных подводных лодок, чтобы сдержать Китай

Электрон Сыроежкин
16 сентября, 2021 09:10
4 мин
Электрон Сыроежкин
16 сентября, 2021 09:10
4 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

СИДНЕЙ, 16 сентября Рейтер - Австралия собирается построить восемь подлодок с ядерным оружием в рамках нового Индо-Тихоокеанского партнерства по безопасности с Соединенными Штатами и Великобританией, которое, по мнению аналитиков, возмутит Китай, который будет рассматривать договор как попытку сдержать его.

США станут единственной второй страной после Австралии в 1958 году, которая получит доступ к ядерной технологии США для строительства атомных подводных лодок.

Весь мир становится все более сложным, в том числе здесь, в нашем регионе, Индо-Тихоокеанском регионе, сказал премьер-министр Скотт Моррисон.

Чтобы справиться с этими проблемами, чтобы помочь обеспечить безопасность и стабильность, в которых нуждается наш регион, мы теперь должны поднять наше партнерство на новый уровень. Объявив о новой группе безопасности в среду, лидеры Соединенных Штатов, Австралии и Великобритании не упомянули Китай, но Вашингтон и его союзники стремятся оттолкнуться от его растущей мощи и влияния, особенно от наращивания военной мощи, давления на Тайвань и развертывания в спорном Южно-Китайском море.

Посольство Китая в США заявило, что страны не должны создавать исключающие блоки, направленные против или наносящие вред интересам третьих сторон В частности, они должны избавиться от своего менталитета и идеологических предрассудков Холодной Войны, как говорится в нем.

Трехсторонний пакт, включая доступ к ядерной подводной технике США, рассматривался как угроза в Пекине, сказал старший коллега Ричард Мод из Института политики азиатского общества.

Сегодня Китай будет рассматривать подобные заявления как еще одно свидетельство укрепления коалиции, чтобы сбалансировать свою власть. Она будет возражать, но ее собственное напористое и бескомпромиссное поведение движет этими новыми связями. Премьер-министр Джасинда Ардерн приветствовала тот факт, что основное внимание уделяется Тихому океану Индо, но сказала, что новые ядерные подводные лодки Австралии не будут разрешены в ее территориальных водах, в рамках долгой, свободной от ядерного оружия политики.

Я рад видеть, что око было направлено в наш регион от партнеров, с которыми мы тесно сотрудничаем. Это спорный регион, и есть роль, которую другие могут сыграть в проявлении интереса к нашему региону, сказал Ардерн на пресс-конференции.

Моррисон сказал, что Австралия откажется от сделки стоимостью в 40 миллиардов долларов с Францией для разработки атомных подводных лодок, чтобы заменить свой стареющий флот класса Коллинз, и в течение 18 месяцев договорится с Соединенными Штатами и Великобританией о строительстве восьми обычных подводных лодок. По словам аналитиков, подводные лодки, работающие на атомной энергии, могут проводить больше времени под водой, позволяя скрываться в потенциальных очагах напряженности с Китаем, таких как Южно-Китайское море.

Пекин, несомненно, интерпретирует новые подлодки, как снимок поперек китайского луна, - сказал Рейтер в своем обращении к Университету Маккури, глава отдела исследований азиатско-тихоокеанской безопасности в Пекине.

Подобно недавнему заявлению о приобретении противокорабельных ракет дальнего радиуса действия, этот шаг направлен на то, чтобы удержать враждебные морские силы от приближения к Австралии. По словам Джилл, Австралия в настоящее время является единственной страной, которая может представлять такую угрозу Китаю.

Решение по подводным лодкам отражает растущую озабоченность правительства наращиванием военной мощи Китая, будущими намерениями в регионе и готовностью использовать принуждение, как сказал Мод.

Китай может ослабить торговые связи Австралии с ее крупнейшим партнером по экспорту Австралией, но его ненасытный аппетит к ресурсам может ограничить его карательные ответные меры, скажем аналитики.

Китай в последние годы ввел высокие пошлины и ограничения на австралийский экспорт товаров, включая вино, говядину и ячменя, и прямо запретил импорт угля, чтобы выразить свое возмущение по поводу внешней политики Китая.

Затем Моррисон посетит Вашингтон в этом месяце, чтобы встретиться с лидерами « четырёх », группы, состоящей из Индии и Японии, и был подвергнут критике со стороны Китая за его безопасность.

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ТЕГИ
Япония
Ближний Восток
Индия
Франция
Австралия
Тайвань
Пекин
Азия
Новая Зеландия
Южно-Китайское море
Скотт Моррисон
Индо-Тихоокеанский регион
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Азиатское общество
Бейтс Гилл
Университет Маккури
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