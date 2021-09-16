Австралия одобрила скандальный проект по расширению угольной промышленности, несмотря на решение суда

Зарубежка

Блумберг - Австралия одобрила спорный проект по расширению угольной промышленности, который стал предметом судебного постановления, требующего от правительства рассмотрения его влияния на изменение климата.

Министр охраны окружающей среды Суссан Лей дал экологическое согласие Whitehen Coal Ltd., чтобы приступить к осуществлению плана в 600 млн. долл. 440 млн. долл. для расширения открытой добычи в ходе своей операции виккерии в Новом Южном Уэльсе, которая будет более чем удвоенной ежегодной добычей до 10 млн. тонн. Утверждение зависит от условий, связанных с защитой водных ресурсов и местных видов.

В четверг акции Сиднея получили всего 5,3 % акций Whitehaven за неделю.

Федеральный суд в июле постановил, что правительство должно оценить потенциальные вредные последствия для молодых людей, которые могут быть вызваны дополнительными выбросами парниковых газов, при принятии решения об утверждении проекта. Дело было возбуждено активистами, состоящими из старой монахини и группы вдохновляющих подростков из Греты Тунберг. Апелляция правительства на это решение будет заслушана 18 октября.

Одобрив шахту, министр Лей отвернулась от международного научного консенсуса по изменению климата, а дети и молодежь Австралии Иззи Радж-Сеппс, один из студенческих активистов, сказал в заявлении. Юристы группы заявили, что рассмотрели вопрос об одобрении Лей и возможном принятии дополнительных судебных мер.

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Премьер-министр Скотт Моррисон подвергся обстрелу со стороны климатических групп за свою постоянную поддержку угольной промышленности, которая принесла около 40 миллиардов долларов экспортных доходов в 2021 финансовом году. Его также критикуют правительства США и Великобритании за то, что они не поставили цель 2050 года достичь нулевого уровня выбросов.

В своем заявлении Уайтхейвен заявил, что одобрение было получено после исчерпывающего процесса оценки заинтересованных сторон и технических консультаций как на уровне штатов, так и на федеральном уровне в течение пяти лет. По словам компании, проект получил 560 поддержок, из которых почти две трети были публично представлены.