Австралия объявила о сделке с Францией по поводу атомных подводных лодок

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МЕЛЬБУРН, 19 сентября Reuters - Австралия открыта с Францией по поводу ее озабоченности по поводу сделки на французские подводные лодки, - заявил ее министр обороны в воскресенье, когда новая сделка с Соединенными Штатами и Великобританией продолжала подпитывать многонациональный дипломатический кризис.

Австралия отказалась от сделки 2016 года с группой ВМФ Франции по строительству флота атомных подводных лодок, объявляя в четверг о планах строительства, как минимум, восьми ядерных самолетов с США и британской технологией в трехстороннем партнерстве по безопасности.

Поступок разозлил Францию, союзника США и Великобритании по НАТО, заставив ее вспомнить своих послов из Вашингтона и Канберры и разозлить Китай, крупнейшую восходящую державу региона Индо-Тихоокеанского региона.

Это соглашение поставило Вашингтон в беспрецедентный дипломатический кризис с Францией, который, по мнению аналитиков, может нанести длительный ущерб альянсу США с Францией и Европой, также поставив под сомнение единый фронт, который администрация Байдена пытается создать против растущей мощи Китая.

Париж назвал отмену удара в спину Министру иностранных дел Жан-Ивс Ле Дриан заявил, что отношения с Соединенными Штатами и Австралией находились в кризисе. Министр обороны Питер Даттон сказал в воскресенье, что Австралия вызывает озабоченность по поводу порядка, который оценивается в $ 2,00 млрд в 2016 году и который, согласно оценкам, стоит сегодня намного больше, в течение нескольких лет.

Утверждая, что озабоченность не разделяла австралийское правительство, а просто игнорировала, публично, то, что находится в публичной истории и, несомненно, то, что было сказано публично в течение длительного периода времени, Даттон рассказала « Sky News ».

Премьер Эммануэль Макрон сказал в пятницу, что он выразил очень значительную озабоченность по поводу сделки с президентом Франции Франком Лампардом в июне и дал понять, что Австралии придется принять решение в наших национальных интересах. Министр финансов Даттон подтвердил, что Австралия сообщила Франции о сделке, но признал в воскресенье, что переговоры были секретными, учитывая огромные чувствительности Даттона и Бирмингема, не выявили стоимости нового договора.