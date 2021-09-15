Австралия и США объявят о новом трехстороннем партнерстве в области безопасности

Зарубежка

ВАШИНГТОН, 15 сентября Рейтер - Австралия, Соединенные Штаты и Великобритания, как ожидается, сообща объявят о новом трехстороннем партнерстве в сфере безопасности, которое приведет к тому, что Австралия отбросит многомиллиардную долларовую программу по строительству британских подводных лодок и созданию флота с ядерной энергией с США и британской технологией, - сообщили австралийские СМИ.

Австралийская газета ABC News, в которой не упоминается никаких источников, заявила, что она понимает, что Австралия будет использовать американскую и британскую технологии для замены существующих подводных лодок класса Коллинз на тот тип, который больше подходит для ухудшающейся стратегической среды.

Он заявил, что новый пакт о безопасности трех стран будет известен как AUKUS и, скорее всего, увидит Китай в попытке противостоять его региональному влиянию, особенно в спорном Южно-Китайском море.

В США, Politico сообщил, что президент США Джо Байден собирается публично объявить о плане для Китая в среду, включая обмен передовыми технологиями в рабочей группе с Британией и Австралией в рамках борьбы с Китаем.

Джо Байден должен дать 17-часовой адрес в GMT по вопросам национальной безопасности, но Белый дом не даст никаких подробностей.

Политко, ссылаясь на чиновника Белого дома и сотрудника Конгресса, сказал, что рабочая группа AUKUS позволит этим трем странам обмениваться информацией в таких областях, как искусственный интеллект, кибербезопасность, подводные системы и возможности удара дальнего радиуса действия.

Он процитировал один из источников, заявивший, что США и Великобритания будут делиться своими знаниями об инфраструктуре ядерной обороны в рамках договора.

Австралия выбрала французскую военно-морскую группу для строительства нового флота беспилотных летательных аппаратов стоимостью 40 миллиардов долларов США в 2016 году, чтобы заменить 18-летнюю подводную лодку Коллинз.

Это было одно из самых прибыльных в мире оборонных сделок, но было затруднено проблемами и задержками из-за требования Канберры о том, чтобы большинство промышленных предприятий и их компоненты были получены на местном уровне.

Французские чиновники не были готовы немедленно высказать свои замечания.