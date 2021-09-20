Австралийский энергетический оператор AusNet начнет переговоры о поглощении
Компания объявила во вторник, что австралийское управление электроэнергией и распределительные активы могут вступить в переговоры о поглощении после того, как Brookfild Asset Management Inc. сделала подход, согласно которому компания была оценена в $ 9,6 млрд. ), базирующаяся в Мельбурне AusNet, которая обслуживает около 1,5 млн клиентов в юго-восточной части штата Виктория, связалась со своими двумя крупнейшими держателями Singhaship Pte и State Grid Corporation. акции AusNet выросли до 22 % – до 2632 в Сиднее, чтобы достигнуть А.22 в Ауснете ( Шанхайсберг )
Согласно цели, ориентировочное предложение Брукфилда в размере 2,00,50 долларов наличными на одну долю является 17 % премией по закрытой цене AusNet в пятницу. Партии будут проводить надлежащую экспертизу и согласились вести переговоры на исключительной основе, по крайней мере, в течение семи недель.
Перспективная сделка последовала за волной активности MEA по инфраструктурным активам в Австралии, в том числе по дорогам с Сиднеем и энергетической компании Stor Infrastructure Group и Сиднейскому аэропорту.
Как сказал в своем заявлении представитель AusNet, нынешний главный владелец викторианской сети передачи энергии, AusNet имеет уникальную возможность для роста по мере ускорения глобальной декарбонизации энергетического перехода.