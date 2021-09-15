Австралийские потребительские настроения подскочили на фоне ограничений на коронавирус надежды

Зарубежка

СИДНЕЙ, 15 сентября Reuters - Степень австралийского потребительского настроения в начале сентября в надежде, что жесткие ограничения на коронавирус будут вскоре смягчены, так как темпы вакцинации заметно возросли во всех штатах.

Индекс потребительского настроения Westpac-Melbourne Institute, опубликованный в среду, вырос на 2,0 % в сентябре, что частично компенсировало падение на 4,4 % в августе.

Сентримент подскочил на 5,3 % в Новом Южном Уэльсе после того, как правительство штата ослабило ограничения уже в середине октября, по крайней мере для тех, кто был полностью вакцинирован.

В сентябре прошлого года национальный индекс вырос на 13,2 %, а настроения никогда не становились такими мрачными, как во время первого раунда пандемии. Показатель 106.2 показывает, что оптимистов в некотором роде больше, чем пессимистов.

Устойчивость потребительского настроения в то время, когда два основных города Австралии были заблокированы, а экономика рухнула, по-настоящему удивительна, сказал главный экономист Вестпа Билл Эванс.

Улучшение ситуации с вакцинацией, кажется, является ключевым фактором, лежащим в основе этих результатов. Эванс отметил, что уровень уверенности среди 57 % респондентов, у которых была хотя бы одна доза, составлял 103.7, в то время как среди 27 %, которые не были вакцинированы, но были готовы получить джеб, он вырос до 121.6.

Это привело к тому, что 16 % респондентов либо не приняли решения, либо не пожелали быть вакцинированными.

О оптимизме говорилось в опросе, измеряя показатели перспектив для экономики в течение следующих 12 месяцев, которые выросли на 4.6 %, в то время как показатель в течение следующих пяти лет вырос на 4,8 %.

Показатели семейного финансирования по сравнению с прошлым годом добавили 1,7 %, а по финансам в течение следующих 12 месяцев - 2,1 %.

Единственным снижением было снижение показателя на 2,7 %, было ли это хорошее время для покупки крупного домохозяйства, хотя это может быть частично потому, что так много магазинов закрывается прямо сейчас.

Время купить жильё подскочило на 8.8 %, восстановив все последствия августовского падения. Ожидания цен на жилье выросли еще на 1,4 % при восьмилетнем пике, при этом НЮУ особенно сильно.