AT&T ожидает, что сделка WarnerMedia завершится к середине 2022 года
14 сентября компания Reuters - Telecoms AT&T сообщила, что ожидает, что ожидающаяся сделка о слиянии активов WarnerMedia Media с Discovery Inc будет завершена к середине 2022 года.
AT&T находится в процессе сокращения своих первоначальных инвестиций в средства массовой информации, чтобы сосредоточиться на своем дорогом бизнесе предоставления телефонных и интернет-услуг.
Она объединяет медиа-аспекты WarnerMedia с Discoy для создания предлагаемой автономной компании Warner Bros. После завершения этой сделки и на проформе, AT&T ожидает, что годовые доходы будут расти на CAGR с 2022 по 2024 год с корректировкой EBITDA и корректировкой прибыли на долю, растущий на CAGR в среднезначном цифровом диапазоне, сказал главный финансовый директор AT& T Паскаль Дестрочес во вторнике.
После закрытия транзакции, компания заявила, что ожидает ежеквартальные дивиденды, выплаченные в размере от 8 до 9 миллиардов долларов, что отражает соотношение выплат 40% к 43 % при предполагаемом свободном потоке наличных средств в 20 миллиардов плюс в 2023 году.