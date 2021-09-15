Астронавты НАСА готовятся к запуску первой всецивилиз

Зарубежка

Капитан КАНАВЕРАЛ, Фла. 14 сентября Рейтер - четырьмя были бы гражданские астронавты, готовые к полету ракеты Космического Х по всему земному шару, как первый всецивилизованный экипаж, запущенный на орбиту, сказал во вторник, что они были готовы к взлету накануне своего полёта, чувствуя только хорошие драки.

Я просто беспокоился, что этот момент в моей жизни никогда не наступит. Давай сделаем это, сказал Сянь Проктор, 51 год, профессор геонауки, художник и энтузиаст на протяжении всей жизни в космосе, которая была финалистом в программе кандидата от астронавта НАСА в 2009 году, перед тем как ее урезали.

Она также раскрыла, что ей и ее соседу позвонил один из ее личных героев, бывшая леди Мишель Обама, которая пожелала им добра - честь, которую она сказала, что останется со мной до конца моей жизни. Вдохновляющий 4-й квартет должен взлететь уже в среду 8 часов вечера, 0000 GMT из пускового комплекса 39 A в Космическом центре Кеннеди в Кейп Канаверале, Флорида, для орбитального полёта, который, как ожидается, продлится около трех дней перед падением.

Проктор и ее товарищи по команде - миллиардер, руководитель электронной коммерции и пилот самолета Cris Sembrosky, 42 года, врач Хейли Арсено, 29 лет, и инженер аэрокосмических данных Джаред Айзман, 38 лет, - взяли вопросы репортеров на брифинге перед запуском в ангаре SpaceX чуть больше 24 часов перед началом запуска.

За ними, видимыми вдалеке от открытых дверей ангара, стояли ракета Falcon 9, и капсула экипажа Дракона, предназначенная для транспортировки на целевую орбитальную высоту 360 миль 575 км над Землей - выше Международной космической станции.

Это далеко за пределами инаугурационных астро-туризмских полетов, проведенных этим летом соперниками SpaceX Virgin Galactic and Blue Project, которые несли вместе с собой своих основателей-миллиардеров - Ричарда Брансона и Джеффа Безоса.

Эти две мини-суборбитальные поездки, где достаточно высоко, чтобы позволить своим экипажам пережить несколько моментов микрогравитации, были завершены за несколько минут.

Высокий орбитальный полёт, запланированный на Вдохновление 4, несет в себе большую опасность, в том числе большее воздействие радиации в космосе. Но члены экипажа заявили о большой уверенности в SpaceX, частной космической компании, созданной миллиардером Элоном Маском.

Айзекман, основатель и руководитель компании электронных финансовых услуг Shift 4 Payments Inc., является создателем и благодетелем миссии, выплатив Маску нераскрытую, но предположительно огромную сумму, чтобы вылететь на орбиту всех четырёх членов экипажа.

Айзекман присоединился к предполетному визиту во вторник и дал нам свои заверения, что все руководство сосредоточено исключительно на этой миссии, Маск сказал репортерам, когда спросили о нервах перед запуском. Никаких драок, просто в восторге от начала. Арсено, ребенок, переживший рак кости, который сейчас работает с молодыми пациентами с лимфомой и лейкемией в исследовательском центре Святого Иуда в Мемфисе, штат Теннесси, где миссия « Вдохновление-4 » была разработана в основном для продвижения, сказала, что она была так взволнована. Она добавила, что любые драки хороши. Присоединяясь к вторнику, по крайней мере, один астронавт НАСА в отставке, Кэтрин Кэди Коулман, 60 лет, ветеран двух космических челноков, которые говорили, чтобы пожелать команде Вдохновления 4, сказать им : Мы хотим поприветствовать вас в семье.