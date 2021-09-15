Армия коронавируса может быть освобождена, если солдаты отказываются от вакцинации

Зарубежка

15 сентября Рейтер - Американские армейские офицеры, которые отказываются быть вакцинированными против коронавируса, могут быть отстранены от своих обязанностей и, возможно, уволены, - сообщила армия США во вторник ( Oktober 22 ).

После того, как в августе Управление по контролю за продуктами и лекарствами заказало вакцину Pfizer BioNTEch, министр обороны Ллойд Остин одобрил https : средства массовой информации. Gov 2021 Aug 2002838826 - 1 - 1 0 MEMORANDUM-FORAVARS - Disexas - 2019 - VACICINAT-OF - DEFENSE-SERSE-Funds. PDF, что все члены активной службы должны пройти вакцинацию в Соединенных Штатах Америки.

Армия сообщила, что начала применять этот приказ в конце августа, добавив, что солдаты могут потребовать освобождения от ответственности по обоснованным медицинским, религиозным или административным основаниям.

Однако командные офицеры, главнокомандующие майор, командный сержант и офицеры командного состава отбирают должности, которые отказываются быть вакцинированными и не ожидают просьбы об освобождении, могут быть отстранены от должности и облегчены, если они откажутся подчиниться, как сказала армия в заявлении.

В то время как солдаты, отказывающиеся от применения вакцины, сначала будут советоваться своим командным составом и поставщиками медицинских услуг, продолжающееся несоблюдение может привести к административному или внесудебному наказанию, включая освобождение от обязанностей или увольнение, как говорится в докладе.

Это в буквальном смысле вопрос жизни и смерти для наших солдат, их семей и общин, в которых мы живем, сказал армейский хирург Раймонд Скотт Дингл, ссылаясь на обеспокоенность распространением крайне заразного варианта дельте.

На прошлой неделе Министерство обороны США сообщило об использовании https : www.defense.gov Правительство изучает Spotlight Coronavirus-DOD - Ответ более 353 000 случаев COVID среди своего персонала и более 450 смертей.

Армия теперь ожидает, что ее резервный контингент и подразделение национальной гвардии будут полностью вакцинированы к 15 декабря, а ее функционирующее подразделение – к 30 июня следующего года.