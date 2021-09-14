Архитекторы Додда-Франка поддерживают Пауэлла на новый срок в качестве председателя ФРС
Уолл-стрит - Архитекторы обширного законодательства по регулированию, принятого после финансового кризиса, поддержали Джерома Пауэлла на новый срок в качестве председателя Федеральной резервной системы.
Барни Фрэнк и бывший сенатор от Демократической партии Крис Додд заявили, что повторное назначение Пауэлла окажет сильную поддержку всеобъемлющей программе президента Джо Байдена по решению основных социальных и экономических проблем, с которыми столкнулись Соединенные Штаты.
Поддержка - написанная в одном из статей для The Hill - примечательна, потому что ряд прогрессивных деятелей критиковали Пауэлла за отмену некоторых реформ, начатых в соответствии с законодательством Додда-Франка, и призвали Байдена заменить его председателем ФРС.
Мы признаем, что Фрэнк действительно осуществил некоторое ослабление в финансовой индустрии - но мы не считаем, что это перевешивает аргументы в пользу его восстановления, - написали Додд и Пауэлл в статье, опубликованной в понедельник.
Срок правления Пауэлла заканчивается в феврале. Блумберг говорит, что советники Байдена рассматривают возможность занять еще четыре года у Пауэлла.