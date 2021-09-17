Apple увеличивает субсидии на iPhone 13, чтобы привлечь новых клиентов
Reuters - Apple Inc. заявила в пятницу, что она увеличивает свои субсидии на новый iPhone 13 компании Verizon Communications с целью привлечь больше клиентов к сети авианосца США.
Веризон сказал, что теперь он предложит внешнеторговые субсидии в размере до 10000 долларов, что соответствует соперничеству компании ATIT Inc. с 700 долларов больше, чем раньше. Самые большие субсидии будут предоставлены клиентам, которые сдадут модели iPhone 11 и iPhone 12.
Новый диапазон iPhone Apple имеет неизменяемую цену, но они предоставляют агрессивные субсидии, как способ привлечь существующих клиентов и удержаться за новые.
У телефонов также будут запатентованные антенны и радио компонент для ускорения скорости. Этот толчок к 5 G-коммуникации происходит по мере того, как телекоммуникационные компании конкурируют за 5G Infrastructure в Соединенных Штатах.
iPhone 13 от 6.099 обещает лучшее отображение, более длительный срок действия батареи и режим синематической реакции для автоматических изменений фокуса при снятии видео. Она будет иметь новый бионский чип в « А 15 », который позволяет включать такие функции, как автоматический перевод текста.