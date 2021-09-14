Apple ожидала показать новые модели iPhone и Apple Watch

Зарубежка

Ожидается, что 14 сентября Reuters - Apple Inc продемонстрирует новые модели iPhone и Apple Watch с небольшим обновлением, аналитики ожидают, что беспроводные носители будут играть огромную роль в ежегодном шоу, поскольку они пытаются привлечь потребителей к покупке 5 G планов.

Аналитики ожидают умеренного обновления оборудования и более глубокого акцента на 5 G.

В частности, перевозчики, такие как AT&T Inc, Verizon Communications и T-Mobile, которые значительно усовершенствовали свои сети в начале этого года, вероятно, предложат новые стимулы вокруг устройств, которые могут воспользоваться более быстрыми скоростями, которые могут предложить эти сети, сказал Бен Бахарин, глава потребительских технологий в Creative Strategies.

Бахарин сказал, что, по его словам, существует гораздо больше 5 G-сетевых мощностей, чем было создано даже шесть месяцев назад. Они будут очень агрессивными. com technices-brough-bower-base - hustens-bight - против Google - правила игры 2021 - 09-11 оказались под контролем регулирующих органов.

Доля Apple к настоящему времени выросла примерно на 15,6 %, превысив индекс Насдака, который за тот же период вырос почти на 19 %.

Новый iPhone 13, как ожидают аналитики, будет назван новый набор рук, вероятно, не будет сильно отличаться от iPhone 12 снаружи. Однако аналитики ожидают, что она будет иметь более быстрые вай-фи и процессорные чипы, а Блумберг сообщил, что топ-модель, вероятно, сосредоточится на усовершенствовании отображения, такие как Portrait Mode, чтобы стереть фон при съёме видео.

Аналитики также считают, что Apple продолжит постоянное обновление своего iPhone Watch, который был краеугольным камнем ее сегмента аксессуаров размером 30,6 млрд долларов США, который вырос на 25% в последнем финансовом году Apple, несмотря на то, что его доход от iPhone слегка снизился. Аналитики широко верят, что пользователи Apple, которые покупают более одного продукта, например iPhone и Apple Watch, скорее всего, будут придерживаться бренда и тратить на приложения и услуги компании.

Apple, скорее всего, фокусируется на больше фитнес-подготовке с часами, которые тесно сочетаются с Apple Fitness, платной услугой, предлагающей управляемые тренировки с инструкторами Apple.

Это та услуга, которую они предлагают, где вы в буквальном смысле слова должны использовать этот продукт или не можете воспользоваться этим сервисом, сказал Бахарин.