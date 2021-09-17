Зарубежка

Bloomberg - Apple Inc. и Alphabet Inc. удалили приложение для голосования из своих российских магазинов в пятницу, когда начались парламентские выборы, шаг, который был доволен Кремлем, но быстро встречен вашингтонскими и оппозиционными активистами.

Почему американские компании уступили шантажу Кремля? Алексей Навальный, главный помощник в заключении оппозиционного лидера Леонида Волкова, писал о Telegram. Сторонники Путина осудили этот шаг как позорный акт политической цензуры. Google удалил App под давлением после того, как чиновники пригрозили засадить своих местных сотрудников, - сказал человек, близкий к компании, говоря при этом на условиях анонимности. Apple и Google сразу не ответили на призывы прокомментировать.

Российские власти обвинили компании в вмешательстве в выборы, продав заявления оппозиции, несмотря на решения, запрещающие доступ к контенту. Глава парламентского комитета по расследованию российского вмешательства во внутренние дела Василий Пискарев заявил в четверг, что компаниям могут быть выдвинуты уголовные обвинения, если не будут удалены приложения, - сообщило Государственная служба новостей Тас. Регуляторы предупреждают о новых штрафах и других мерах.

Так называемая инициатива Навального « Умный голос » направлена на усиление недовольства по поводу стагнации жизненного уровня, чтобы победить кандидатов от правящей партии. Москва проводит три дня голосования за нижнюю палату парламента Государственной Думы с пятницы по воскресенье, в которой непопулярная Путинская Объединённая Россия рассчитывает на командную победу.

Умное приложение для голосования, также доступное в элегантной версии Навального, не было доступно в пятницу в Google Play или App School в России, хотя и остается заметным для пользователей в других странах. Российские суды объявили онлайн ссылки на умное голосование и запретили экстремистские организации Навального Кремля, пресс-секретарь Дмитрия Пескова приветствовал изгнание, утверждая, что эти заявления являются незаконными на территории нашей страны. Кроме того, репрессии привели к сбоям в доступе к Google Docs в России после того, как сторонники Навального использовали текстового редактора для распространения списков рекомендованных кандидатов, которые, согласно Роскомсвободой, интернет-пропагандистской группы. Аналогичные проблемы были распределены в начале недели с магазином Apple, через который было сообщено умное приложение для голосования.

Алексей Навальный : Путин, Яизон и Освобождение Путина : Быстрый Одар

Путин разрушает последнюю оппозицию перед выборами в парламент?

Владимир Путин, 68 лет, резко активизировал усилия по обузданию Интернета после двух десятилетий у власти, которая остается оплотом свободы слова. Ранее в этом году, после массовых протестов в тюрьме Навального, Россия замедлила доступ к твиттеру. Он также наложил штрафы в несколько миллионов долларов на компании социальных сетей, в том числе Google и Facebook, за то, что они не исключили призывы к демонстрациям, которые власти признали незаконными.

Кремль прибегнул к тому, чтобы вытеснить конкурентов из избирательных бюллетеней, а союзников военно-морского флота принудили в изгнание или посадили в тюрьму. Умные усилия по голосованию, которые, в основном, побуждают к выбору коммунистических кандидатов, все еще могут бросить вызов предпочтительным кандидатам Кремля в некоторых расах, особенно в крупных городах.

Министерство иностранных дел России на прошлой неделе вызвали посла США, чтобы пожаловаться, что американские цифровые гиганты нарушают британские законы о невмешательстве в выборы. На этой неделе судебные приставы посетили офис Google в Москве из-за запрета на разумное голосование.

Формальные основания для полной блокировки в России Apple, Google, Facebook и других, сообщили Дэмир Гутутдинов, эксперт по свободе Интернета в Группе прав человека Агоры. По его словам, органы власти также пытаются заставить виртуальных частных поставщиков сети не давать пользователям доступа к несанкционированному контенту и обойти запреты.

На данный момент, кажется, они только что протестировали свою способность ограничивать информацию, сказал Гютутдинов. Риск заключается в том, что Россия может сделать выбор в пользу более жесткого контроля. Ограничения приходят, когда Кремль ведёт более сильное подавление политической жизни, посадив в тюрьму тысячи протестующих и задерживая оппозиционных активистов. Навальный, который отбывал 2-летний срок тюремного заключения в прошлом году, едва выдержал химическую атаку отравления, которую он и западные правительства винят в Кремле. Российские чиновники отрицают какую-либо роль в атаке нервно-паралитического оружия. В этом году Россия также запретила организации военно-морского флота, запретив их экстремистских группировок.