Зарубежка

Apple и Google обвиняют в политической цензуре после того, как компании удалили приложение, созданное заключенным российским оппозиционным лидером Алексей Навальный под давлением Кремля.

Это приложение, которое поощряло россиян голосовать стратегически за оппозиционных кандидатов, которые, скорее всего, победили членов правящей партии Путина, исчезло из полок компаний в пятницу – в тот же день на парламентских выборах в стране были открыты опросы общественного мнения.

Навальный, близкий друг и советник Ивана Жданова, обвинил компании в постыдном акте политической цензуры в серию твитов в пятницу.

Он добавил, что авторитарное правительство Путина и его пропаганда будут довольны.

Жданов также делился тем, что говорил, по электронной почте от Apple об удалении приложения.

Как сообщается Apple, она заявила, добавив, что российское правительство объявило группу Навального экстремистской группировкой

Apple и Google сразу не ответили на запросы о комментарии.

Обе компании находились под сильным давлением со стороны российских властей, чтобы они удалили приложение в преддверии выборов. Правительство утверждало, что отказ от этого будет считаться вмешательством России в иностранные выборы.

По словам Associate Press, посол США в России Джон Салливан сделал бы это в данном вопросе.

Microsoft также посетил офисы Google в Москве в понедельник, чтобы привести в исполнение постановление суда о блокировании приложения Навального, согласно выпущенной информации.

Сейт в феврале, когда он вернулся из Германии в Россию после получения медицинской помощи за отравление, которое он был приписан Владимиру Путину, его приговор был возвращен Германии. Соединенные Штаты и Европейский Союз также отрицали попытку покушения на Путина, но российский лидер ограничил это.

Это не первый случай, когда Apple и Google обвиняют в предательстве про-демократических активистов и подчинении авторитарным правительствам.

В 201991 году Apple удалила два приложения, которые про-демократические протестующие в Гонконге использовали, чтобы отследить и унизить полицию – всего через день после того, как китайская государственная газета People's Daily обвинила компанию в том, что она является сообщником бунтовщиков. Тем временем, Google удалила игру из своего магазина Hong Kong Google Play, который позволил пользователям играть в качестве протестующего. Гигант поисковой компании Reuters сообщил, что « Революция наших Times » нарушила правила содержания, так как она изображала щекотливые события.