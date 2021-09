Аппетит розничных инвесторов к акциям США на прошлой неделе упал

Зарубежка

Рейтеры - Аппетит инвесторов на розничные продажи акций США упал на прошедшей неделе, данные Vanda Research показали в среду, увеличивая шансы на более широкую продажу акций в S&P 500 в то время, когда они уже примерно на 2 % превысили свой рекордный уровень.

За пять дней до вторник розничные инвесторы купили $ 657,7 млн на биржевых биржах США по сравнению с $ 989,6 млн и $ 1,39 млрд за две предыдущие недели, частично из-за роста спроса на криптовалюты, аналитики в Ванде написали в записке клиента.

Розничные инвесторы купили каждый незначительный спад в акционерном капитале в этом году, защищая S&P от распродажа в двухзначных цифровом формате, но этот падающий аппетит поддержать митинг акций повышает шансы большей продажи, если институциональные инвесторы продолжат продавать, сказал Бен Онатибия, старший стратег в Ванде.

Контрольный показатель S&P 500 снизился примерно на 1,8 % в сентябре из-за опасений по поводу экономического удара варианта дельте коронавируса и признаков замедления экономического восстановления. Это индекс низких уровней по сравнению с мартом 2020 года, и он не претерпел снижения на 10% более чем за год. На прошедшей неделе мелкие трейдеры скупили новые акции мему, в том числе Aterian Inc, IT-сервисная фирма Support.com Inc и интернет-компания Vinco Ventures Inc, вместо обычных целей, таких как AMC Entertainment Holdings Inc и Clover Health Investment Corp, Onatibia.

Доля интернет-компании « Атериан » во вторник упала на 39 %, но все еще увеличилась примерно на 54 % с момента закрытия торговли на 7 сентября. Компания « Support.com » и « Vinco Ventures » проиграли 29 % и 18 % на последних пяти торговых сессиях.