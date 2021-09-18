Антипутинские активисты обвиняют Россию в цензуре в Telegram

Зарубежка

Рейтерс - Союзники в тюрьме Кремля обвинили российское разведывательное агентство Telegram в цензуре в субботу после того, как популярное приложение сообщений последовало за Google и Apple, ограничив доступ к парламентским выборам.

Активисты уже обвинили Google и Apple в препятствовании под давлением Кремля после того, как они удалили приложение из своих полок, которое союзники Навального надеялись использовать против правящей партии на выборах.

В приложении содержатся подробные рекомендации о том, за кого голосовать в попытке бросить вызов партии, поддерживающей Владимира Путина. Это один из немногих рычагов, которые оставил Навальный - и союзники ушли после впечатляющего подавления в этом году.

Основатель Telegram Павел Дурук, который высек либертарианский образ и противостоял прошлой цензуре, сказал, что платформа заблокирует услуги избирательной кампании, в том числе и ту, которую использовали союзники Навального, чтобы дать рекомендации избирателям.

Он сказал, что решение было принято из-за запрета России на проведение кампаний, как только будут открыты опросы, которые он считал законными и похожими на запреты во многих других странах.

Она написала в Twitter, что это настоящая несправедливость, когда цензура вводится частными компаниями, которые якобы защищают идеи свободы.

Иван Жданов, политический союзник Навального, сказал, что не верит оправданию Telegram и что этот шаг, похоже, был каким-то образом согласован с российскими властями

Лагерь Навального назвал это не нокаутским ударом, поскольку их рекомендации по голосованию были доступны в других местах в социальных сетях.

На протяжении многих лет Россия стремилась к суверенитету над своей собственной частью Интернета, где анти-кремлинские политики преследовали Путина и критиковали его СМИ.

Ожидается, что правящая Объединенная Российская партия ( UP ) одержит победу на выборах, несмотря на явную слабость рейтинга. Голосование, которое началось в пятницу и проходит через воскресенье, последовало за самым большим подавлением внутренних оппонентов Кремля за годы.

Тилеграмма команды Навального продолжала нормально функционировать в субботу и включала ссылки на рекомендации российских избирателей, доступные через Google Docs в России.

На отдельной мобильной передаче, также используемой командой, активисты сообщили, что российские сказали Google удалить рекомендации в Google Docs, что американская компания, в свою очередь, попросила команду Навального схватить их.

Google не ответил сразу на запрос о представлении комментариев.

Дуров сказал, что строгие ограничения Microsoft на приложение Навальный создали опасный прецедент, и что Telegram, который широко используется в России, был более подвержен правительственному давлению.

Он сказал, что телеграмма зависит от Apple и Google в работе из-за их доминирующего положения на рынке мобильных операционных систем, а его платформа не смогла бы устоять под запретом России с 2018 по 2020 год без них.

Россия пыталась заблокировать Telegram в апреле 2018 года, но два года спустя сняла запрет после того, как, по-видимому, не заблокировала его.

По словам Дурова, блок приложения Apple и Google создает опасный прецедент, который повлияет на свободу самовыражения в России и во всем мире.