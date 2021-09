Аналитики Уолл-стрит предсказывают, что экономика США вырастет быстрее, чем ожидалось

Зарубежка

Кэти Вудс, основатель и генеральный директор ArK Investment Management LLC, выступает во время конференции Skybridge Capital SALT New York 2021 в Нью-Йорке.

НЬЮ-ЙОРК – Компания Cathie Wood of ARK Investment повторила свой призыв о том, что мы настаиваем на ослаблении экономической активности в Соединенных Штатах.

Вуд привел неутешительный рост занятости в августе и ослабление показателей индекса потребительских цен как признаки того, что экономика Соединенных Штатов будет расти быстрее, чем многие аналитики Уолл-стрит предсказывали в начале года. Ее флагманский Инновационный Фонд АРК в размере 1,1 млрд был ведущим инвестиционным фондом США, который отслеживался Morningstar в прошлом году.

Мы думаем, что мы движемся в другую сторону цикла после того, как возобновление пандемии коронавируса привело к широко распространенному дефициту сырьевых товаров в начале этого года и укрепило циклические ценные бумаги, как она сказала в своем веб-секретаре.

Она добавила, что мы уверены, что рынок начнет сворачиваться в сторону роста и инноваций.

Портфолио Вудса, который на сегодняшний день тяжелен в рыночных акциях, таких как Tesla Inc, Teladoc Health Inc. и University Software Inc, вырос на 5.5 % за год, что значительно отстает от почти 19 % прироста по эталонному показателю S&P 500. По данным Morningstar, показатели находятся на самом низком уровне среди 593 фондов роста среднего капитала США.