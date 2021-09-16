Американцы готовятся к сезону праздничных покупок

Зарубежка

С учетом того, что Рождество осталось всего лишь на короткое время, покупка подарков – это то, что наверняка должно быть на уме у многих потребителей.

Как и в прошлом году, пандемия коронавируса сыграет определенную роль в сезоне покупок каникул с точки зрения тенденций закупок, задержек с отправкой и нехватки товаров. FOX Business консультировался с экспертами розничной торговли, чтобы получить их представление о том, какие рекомендации, связанные с праздниками, часто игнорируются американскими покупщиками.

То, что они должны были сказать, возможно, было тем, что они пережили?

Ранние шоппинги – это название игры в сезон каникул 2021 года. Люди не только покупают товары раньше времени из-за ожидавшихся задержек, но и большинство экспертов согласны с тем, что это лучшая тактика, чтобы попытаться получить онлайн-заказы или покупки в магазинах вовремя.

Жизненно ли в этом году опережать календарь с покупками каникул? Многие игрушечные производители, такие как Маттель и производители технологий, пытаются передвигаться по цепочке поставок и держать полки на складе, - сказал Бретт Роуз, основатель и генеральный директор Единых национальных поставщиков потребительских товаров. К сожалению, это также означает, что они пытаются удержать цены на низком уровне. Как только начнется первый сезон покупок, для большинства из них будет уже слишком поздно. Роуз также считает, что розничные торговцы сократятся в продвижении по службе в конце сезона каникул, чтобы отразить нынешнюю тенденцию раннего покупки.

В то же время, высокопоставленный вице-президент коммерческих компаний Джейн предсказывает, что соглашения о выходных продлятся в течение более длительного периода времени, чтобы протащить покупателей через физические двери и получить больше прибыли.

По словам Спенсера, продажи игрушек растут на 40% за год? Продажи маски выросли на 30 % с конца июля. Эксперты по розничной торговле ожидают, что цифровые покупки и внутристудийный цифровой опыт будут использоваться для производства COVID 19 Delta в свете интернет-покупок Nordstrom.

В этом сезоне она добавила такие онлайн-опционы, как покупка онлайн, пикап в расширенных обратных окнах магазина, бесплатные изменения, отказ от провозных платежей и новые эксклюзивные права, которые будут доступны покупщикам. По мере того, как миллионы американских потребителей готовятся к выходным дням, эксперты розничной торговли заявляют, что задержки с отправкой грузов и дефицит предложения неизбежны.

С задержками поставок будут продукты, которые в буквальном смысле этого слова не будут доступны с приближением Рождества, - сказал Гретель Гоинг, основатель Fortune Frame - персональной ювелирной компании. Перебои в транспортировке будут наихудшими из-за таких предметов, как телевизоры, мебель, столы и коврики. Более мелкие категории, такие как личные принадлежности и ювелирные изделия, не увидят того же самого нарушения из-за способности к отправке воздушным транспортом. Далее она добавила, что розничные торговцы, скорее всего, будут дисконтировать товары, которые находятся в запасе в Черную пятницу и Кибер понедельник, но это станет проблемой по мере роста дефицита поставок. Пол Мэгель, президент компании CGS Computered Solutions, сказал, что производство одежды и обувной промышленности находится в состоянии сильного праздничного сезона, но удовлетворить спрос будет не просто.

В настоящее время многие розничные торговцы имеют низкий уровень запасов и не имеют определенных дат для пополнения своих полок. Покупатели отпуска будут бороться с более высокими затратами и нехваткой запасов, которыми он делил. Цепочки поставок сложны и взаимосвязаны : будь то блокировка в Суэцком канале, пожар на химическом заводе или закрытие от пандемии, когда какое-либо звено в этой цепочке нарушается, воздействие может ощущаться во всем мире. Чтобы попытаться и минимизировать последствия задержек с отправкой грузов и нехватки поставок, Хилаль заявил, что бренды, прямые к потребителям, могут быть полезной альтернативой во время напряженного праздничного сезона.

По ее словам, в этом сезоне для потребителей было бы полезно исследовать новые бренды, которые, возможно, не являются их типичным выбором.