Американский суд отклоняет апелляцию Энрона против продажи яхты

Зарубежка

Американский суд отклонил апелляцию бывшего подразделения Enron Corp., пытавшегося заявить о доходах от продажи яхты для погашения долга, который оно должно было получить от правительства Нигерии

Федеральные судьи поддержали принятое в прошлом году решение, которое позволило федеральному правительству взять на себя 37 миллионов долларов за аукцион Galactica Star, согласно решению, поданному в октябре 13. Обвинители США начали судебный процесс четыре года назад, чтобы позволить им захватить 213-футовое судно и другие активы, утверждая, что нигерийский бизнесмен Колаволи Алуко приобрел их с помощью трофеев взяточничества.

Компания Enron Nigeria Power Holding Ltd. утверждает, что она имеет право на более чем 22 млн. долл. от выручки от продажи яхты. Компания пытается восстановиться на арбитражном решении, вынесенном нигерийскому правительству за приостановление действия контракта, подписанного с фирмой в 1999 году, на управление электростанцией.

Будучи филиалом компании Enron, гиганта торговли энергоресурсами, который 20 лет назад подавал миллиарды долларов в убытки и скрывал банкротство, ENPH была продана подозрительными акционерами в 2004 году.

После того как компания Enron отклонила просьбу правительства Нигерии о возобновлении контракта, который был приостановлен до того, как правительство Нигерии остановилось, арбитражный суд присудил компании 11,2 млн. долларов убытков в 2012 году. Суд США позднее подтвердил долг. Согласно EPH, сумма долга удвоилась с накопленными процентами.

Отклоняя аргумент ENPH, федеральный суд в Висконсине в мае 2020 года согласился с тем, что правительство США имеет право на доходы от продаж по линии Galactica. Судья принял свое решение после того, как США отказались от своих конкурирующих претензий на эти деньги и разделились с нигерийскими властями. Обе страны планируют использовать деньги на благо нигерийского народа.

Адвокат, представляющий ENPH, сразу не ответил на вопросы об отклонении апелляции.

Обвинители намеревались конфисковать активы, которые Алуко приобрел более чем за 160 миллионов долларов, включая яхту за 82 миллиона долларов в 2013 году. Они утверждают, что бизнесмен финансировал покупки с помощью прибыльных контрактов на торговлю нефтью, полученных путем подкупа Диазани Алисон-Мадуке, министра нефтяных ресурсов Нигерии с 2010 по 2015 годы.