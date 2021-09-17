Американский производитель игр внесет в австралийский список лотереи Black Jack

Зарубежка

Может быть, самый большой IPO в Австралии, начиная, по крайней мере, с 2014 года?

Ко. Управленчеством будет встреча с отдельными руководителями фондов на следующей неделе.

СИДНЕЙ, 17 сентября Reuters - Scientific Games Corporation, американский производитель игр, пытается перечислить свою текущую компанию Black Jack Fotteries в Австралии в 5 миллиардов долларов IPO, самое большое за, по крайней мере, за 7 лет, два источника сообщили Reuters.

Компания, базирующаяся в Лас-Вегасе, сделала первоначальную ставку для IPO для финансирования менеджеров, стремясь оценить единицу лотерей на сумму более $ 1,8 млрд, как говорят источники, при условии анонимности, так как сделка еще не завершена.

То, что сделает ее самым крупным финансированием со времен приватизации Австралией своей медицинской страховой компании Medibank Private Lobt, через интернет-гиганты стоимостью 4.9 млрд. IPO https : www.reuters.com / medibank-intert и ответ общественностиFCCC. По данным Reinitive Data, в основной статье, опубликованной в Auscordia-посреднике - idUKL 3 N 0TD.29 B 20141123 в 2014 году.

В июне компания заявила, что она будет раздавать свою лотерею и другие нестандартные спортивные ставки, чтобы оплатить часть своего чистого долга в 8,8 миллиарда долларов.

По словам людей, он нанял пять инвестиционных банков, включая Makquarie Group, для расследования списков акций фондовой биржи ASX Lobd.

Макквари, который отдельно изучает потенциальную торговую продажу компании, отказался комментировать.

По данным источников, обмен на базе Сиднея был выбран из-за знакомства австралийского инвесторов с сектором и его поддержки, которая включает в себя котируемых коллег, таких как Tabcorp Holdings & Aristocrat Afrance.

По словам компании на этой неделе, лотерейный блок Science Games, который продает оптовую лотерейную систему клиентам в более чем 50 странах, предполагает увеличение на 14 % скорректированных доходов до обесценивания налогов на процентные ставки и амортизации до 4,98 млн. долл. США в финансовом 2022 году.

По словам источников, во время вводных встреч с управляющими фондами в Австралии компания создавала инфраструктурный бизнес с долгосрочной маржей и высокими контрактами, которые были устойчивыми во время пандемии COVID-19.

Оба источника утверждали, что при высоких перспективах роста, они могут оправдать оценку до 22 раз превышающих их доходы.

На следующей неделе руководство проведет встречи с отдельными группами управляющих фондами в Австралии, чтобы найти краеугольным инвестора для списка, одного из людей с дополнительным знанием.