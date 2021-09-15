Новости – Зарубежка
Зарубежка
Американские военные говорят, что северокорейский запуск ракет не представляет непосредственной угрозы для США
15 сентября, 2021 09:35
>1 мин
>1 мин
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.
СЕУЛ, 15 сентября – Пара северокорейских запусков ракет в среду не создают непосредственной угрозы Соединенным Штатам или их союзникам, Индо-Тихоокеанскому командованию американских военных в заявлении.
В то время как мы оценили, что это событие не представляет непосредственной угрозы для американского персонала или территории или для наших союзников, запуск ракеты подчеркивает дестабилизирующее воздействие незаконной программы КНДР в области вооружения, говорится в нем, ссылаясь на Северную Корею по ее официальному названию.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости