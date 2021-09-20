Американские следователи по безопасности автомобилей закрыли новое исследование неисправных инфляторов Takata

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ВАШИНГТОН Reuters : Американские специалисты по автомобильной безопасности закрыли новый тест на 30 миллионов автомобилей, построенных почти двумя дюжинами автопроизводителей с потенциально дефектными подушными инфляторами таката, правительственный документ, который Рейтер в воскресенье показал

Национальная администрация безопасности дорожного движения NHTSA открыла инженерный анализ около 30 миллионов американских транспортных средств с 2001 по 2019 годы, Автопроизводителей предупредили о расследовании, которое еще не стало открытым.

Два автопроизводителя в воскресенье либо отказались комментировать, либо до ожидаемого публичного объявления NHTSA в понедельник, либо не ответили на запросы о NHTSA отказался комментировать.

По словам NHTSA в документе, в число 30 миллионов машин входят обе машины, которые были установлены во время их производства, а также некоторые инфляторы, которые были установлены при предшествующем ремонте отзыва.

За последнее десятилетие в США - и более 100 миллионов во всем мире - было вспоминаемо о 67 миллионах авиапомещений Таката в качестве крупнейшего в истории ответного удара по автомобильной безопасности, потому что инфляторы могут посылать смертельные металлические фрагменты, летающие в редких случаях.

В мире было зарегистрировано более 28 смертей, в том числе 19 в Соединенных Штатах, связанных с ошибочными инфляционными клапанами Таката и более 400 травм.

У 30 миллионов автомобилей, являющихся частью нового исследования, есть осушенные или сухожидающие средства-инфляторы. По данным этого документа, NHTSA не сообщалось о каких-либо сбоях в работе транспортных средств с надувными подушками, с топливым средством на дорогах.

Несмотря на то, что не было обнаружено нынешнего риска безопасности, необходима дальнейшая работа для оценки будущего риска не так называемых инфляторов, NHTSA заявила при открытии своего инженерного анализа, который будет сделан Reuters. Инфляторы нуждаются в дальнейшем исследовании, чтобы оценить долгосрочную безопасность осушенных устройств инфляции. Причиной взрывов инфляторов, связанных с отзывом 67 миллионов инфляторов, которые могут выбрасывать смертельные фрагменты, является сломавшийся во время длительного воздействия высоких температурных колебаний и деформации. Агентство потребовало, чтобы все похожие такаты не вспоминали о сухом агенте.

В Соединенных Штатах было зарегистрировано 16 смертей на автомобилях Honda, два с автомобилями Ford и один на BMW, а девять других смертей Honda произошли в Малайзии, Бразилии и Мексике.

NHTSA не выпустило мгновенной информации о том, сколько машин было покрыто этим исследованием.

Агентство безопасности заявило, что расследование потребует обширной информации о производственных процессах Таката и исследованиях инфляторов на местах. Ранее в том же году NHTSA заявила, что из 67 миллионов выставленных на учет инфляторов приблизительно 50 миллионов были восстановлены или каким-то иным образом вспомнились.