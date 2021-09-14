Американские казино падают на страх перед новыми правилами
Во вторник акции Reuters в американских казино с операциями в Макао упали, с корпорациями Las Vestas Sands упали на 12,3 %, а компания Wynn Resorts Ltd упала на 12,4 % по поводу ужесточения правил и вспышки COVID-19.
Власти здравоохранения Китая сообщили, что в юго-восточной провинции Фудзиане инфекция COVID-19 увеличилась более чем вдвое, что побудило чиновников планировать меры, в том числе ограничения на передвижение, чтобы остановить распространение вируса.
Также во вторник правительство Макао объявило о начале 45-дневной консультации https : www.gov.au/gov.cmd.de/pubs /secaucialpublications.html. Мошенник Чжханс 556115 должен пересмотреть игровую промышленность, включая такие вопросы, как количество и продолжительность лицензий на казино, а также необходимые требования к надзору.
Стоимость акций Las Vestas Sands упала до 37,12 долл. США, что является самым низким показателем с 20 августа, в то время как доля Уинна упала до 90,42 долларов США, что не затронуло ее с 23 августа. Доля MGM Resorts International упала на 4,5% до 41.15.
Фудзиан является временным, но все еще может сработать. Это может продолжаться и не должно удивлять, - сказал аналитик Morningstar Dan Wasilek Он отметил, что в нынешней обстановке Китая, усиливающей надзор за технологическими компаниями, инвесторы в Макао сегодня немного напряжены. Пекин был вовлечен в широкомасштабное регулирование, которое окружило сектора от технологий до образования и собственности и стерло миллиарды долларов с рыночной стоимости некоторых крупнейших китайских корпораций.
Доля США в компаниях Melco Resorts и Entertainment Ltd упала на 7,2 % до 11,79 долларов США.