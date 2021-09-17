Американские фондовые индексы открываются слабее после розничных продаж

Зарубежка

17 сентября Reuters : Американские фондовые индексы были установлены для более слабого открытия в пятницу, поскольку более низкая доходность государственных облигаций после неожиданного увеличения розничных продаж на этой неделе указала на большее движение из тяжеловесных технологических акций.

Фонды FAANG, в том числе Apple Inc и Aphabet Inc, некоторые из крупнейших технологических имен на Уолл-стрит, немного выросли в торговле до рынка, в то время как доходность по бенчмарку 10-летней ноты немного упала.

Это была неустойчивая неделя и возврат к превосходству по мере того, как « покупайте » чувства, но их было недостаточно, чтобы избавиться от недавней слабости рынка, сказал Федеративный Гермс, портфельный менеджер по глобальным акциям в международном бизнесе Луиз Дадли.

Также основное внимание уделяется инвестиционной встрече с инвесторами на этой неделе, на которой инвесторы обсуждают, может ли набор сильных экономических данных стимулировать ФРС сократить свои прогнозы по снижению денежно-кредитных стимулов.

Продажа розничных товаров происходила на фоне устойчивой производственной активности и низкого уровня инфляции, что предположило, что экономический подъем в США был устойчивым, несмотря на недавний рост в случаях с вариантом дельты COVID-19.

Потери основных технологических акций уменьшили индекс SьяP 500 в четверг после повышения доходности облигаций, что привело к тому, что инвесторы повернули в сектора, которые, скорее всего, выиграют от восстановления экономики в этом году.

U.S.S.03.P 500 E-minis был 9,5 пунктов, или 0.2210, в 08 : 00 ET. В Nasdaq 100 E-minis упали на 57 пунктов, или 0,1600, в то время как E-minis упал на 27 пунктов, или 0,17 %.

Ежедневный срок действия опционов на акции, фьючерсный индекс и индексных опционов позже в тот же день, также известный как тройное колдовство, также, как ожидается, приведет к волатильности на протяжении всей торговой сессии.

Хотя этот феномен не нов, новый рост опционов в объемах торговли и повышение информированности об этой динамике привели к большей волатильности по истечении этого года.

Все три маленьких еженедельных бухучета требовали значительных прибылей. Но они также торговали ниже месяца из-за сезонно более слабых тенденций в сентябре.

Недавняя потеря в Наздаке была наименьшей, поскольку инвесторы первоначально переместились в сектора, более устойчивые к экономическим сбоям от пандемии. Однако, в ближайшие недели данная торговля будет сворачиваться.

Среди других менеджеров акции выросли на 52,2 % до того, как появились сообщения о том, что инвестиционная фирма провела переговоры о слиянии с соперником в бизнесе управления активами компании Linco Street Corporation.