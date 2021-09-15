Amazon заключает договор с итальянскими профсоюзами о сотрудничестве с профсоюзами

Зарубежка

МИЛАН, 15 сентября Reuters : Amazon.com Inc заключила сделку с итальянскими профсоюзами, обещая привлечь их больше к проведению операций в стране.

Рамочное соглашение, которое видел Рейтер, появляется вскоре после новостей о том, что группа канадских рабочих стремится к профсоюзизации, по мере того как Amazon продолжает справляться с недовольством среди некоторых работников его складов.

Крупнейший интернет-магазин уже давно помешал персоналу организовать и предотвратить громкую попытку сформировать союз в Соединенных Штатах в этом году.

Но во всем мире она продолжает сталкиваться с такими проблемами, как закрытие складов, к которому профсоюзы во Франции призывали во время пандемии COVID-19.

В протоколе, подписанном в среду, Amazon Italia согласилась консультироваться с профсоюзами по таким вопросам, как новые вакансии, профессиональная подготовка и промышленные отношения с властями.

В важном соглашении и признании роли профсоюзов, знаменующем нечто новое на глобальном уровне в отношениях с гигантом электронной коммерции, сказал глава союза CGIL Маурицио Ландини.

Затем в начале этого года работники Amazon в Италии устроили забастовку по поводу требований к водителям доставки в первую очередь в ходе логистических операций Amazon в стране.

Протест произошел после всплеска в бизнесе электронной коммерции компании Amazon, вызванного чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Амазон, который инвестировал более 6 млрд евро в Италию за последние 10 лет и создал 12 500 рабочих мест на полную ставку, сказал, что сделка является доказательством его стремления к взаимодействию с профсоюзами.

Мы считаем, что отношения, созданные на этих основаниях, будут способствовать осуществлению инвестиционной стратегии в стране, как говорится в