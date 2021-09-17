Amazon сообщает, что более 1 миллиона соискателей посетили День карьеры

Зарубежка

Согласно Amazon, во время своего третьего ежегодного Дня карьеры в среду она получила более 1 миллиона заявлений. Виртуальное мероприятие привлекло более 170 лиц, ищущих работу из более 170 стран по всему миру.

По данным Amazon, более 220,000 человек, ищущих работу, посетили сайт « Дня карьеры » и получили возможность получить совет от генерального директора компании Amazon Энди Джесси, топ-исполнительницы Уолл-стрит Карлы Харрис и, в частности, бестселлера New York Times Дэвида Эпштейна. Кроме того, в рамках этого мероприятия было организовано 30,000 занятий по индивидуальной карьере с более чем 2000 вербовщиками Amazon.

Мы знаем, что многие люди сейчас ищут работу, и многие еще надеются изменить свою карьеру, - сказал в своем заявлении старший вице-президент Amazon People Experence and Technology Bet Galetti. Мы обращаем на это пристальное внимание и чувствуем, что у нас есть уникальная возможность помочь – не только из-за десятков тысяч рабочих мест, которые мы имеем, но и из-за возможности, которую мы предлагаем людям, чтобы построить значимую карьеру. Мы думаем, что Amazon является отличной местом для работы для тех, кто хочет получить свободу в создании, возможность оказать большое влияние и инклюзивное рабочее место, чтобы сделать это. Мы рады, что так много людей присоединилось к Дням карьеры, чтобы узнать о рабочих местах, которые мы должны предложить. В начале этого месяца Amazon объявила, что собирается заполнить более 40000 открытых ролей и 125,000 открытых почасовых позиций в сети своих операций.

Ардин Уильямс, вице-президент Amazon в области развития рабочей силы, ранее заявила FOX Business, что давление корпоративного найма сосредоточено на быстро растущих предприятиях Amazon, включая Amazon Web Services, Amazon Agulture, Amazon Alexa and Project Kuiper, инициативе по обеспечению широкого широкополосного доступа в Интернет посредством запуска спутников на низкоземельные орбиты.

Среди наиболее популярных технологических ролей среди тех, кто ищет работу, были разработка программного обеспечения, ИТ, поддержка инженеров и управление операциями.

По состоянию на 2 июня, Amazon сообщила, что общее количество работников составляет примерно 1,33 миллиона человек, занятых полный и частичный рабочий день, за исключением подрядчиков и временного персонала.