Зарубежка

Bloomberg-Amazon.com Inc. подчеркнул, что он имеет нулевую терпимость к коррупции и будет всесторонне расследовать все обвинения в коррупции, в ответ на сообщение индийского новостного издания о том, что гигант интернет-торговли США начал внутреннее расследование заявлений о взяточничестве.

Компания « U.S. » начала анализ поведения своих юридических представителей в Индии « Morning Contabore », двухлетний материал, который обычно охватывает местные события, озвучила в понедельник, сославшись на трех человек, знакомых с этим вопросом. Amazon не затронула подробности в отчёте, но опубликовала заявление после того, как Блумберг связался с местными представителями для комментариев.

По имеющимся данным, Amazon заявила, что мы абсолютно нетерпимы к коррупции по электронной почте. Мы серьезно относимся к обвинениям в неправомерных действиях, принимаем соответствующие меры и тщательно их анализируем. На данный момент, мы не комментируем конкретные обвинения или статус любого расследования на данный момент. Просвещенный в Амазонке раскрыл обвинения в проблемах коррупции в своих операциях в Индии, что побудило компанию начать расследование, как говорится в « Утреннем контексте ». Согласно сообщениям из издания « Amazon », обвинения в том, что юридические сборы, выплачиваемые компанией, использовались в качестве взяток, стали предметом расследования. Компания отправила в отставку старшего сотрудника, как сообщается в « Контексте утренней жизни », в разделении двух лиц, работающих на внутреннюю юридическую команду Amazon.

Энди Джесси, новый главный исполнительный директор Amazon, нацеленный на развитие Индии, несмотря на то, что проблемы возникают на том, что, возможно, является самым важным рынком для интернет-магазины. Компания поддерживается Flipkart Internet Pvt. против Walmart Inc., а также от розничных сайтов миллиардера Мукаша Амбани, включая JioMart, все они ищут больший кусок потенциального рынка, который охватывает миллион потребителей. Amazon, который работает более 100,000 в Индии, пообещал оцифровать 10 миллионов малых компаний, предоставить экспортную помощь на сумму 10,0 миллиарда долларов и создать два миллиона рабочих мест в стране к 2025 году.

В прошлом месяце Верховный суд Индии позволил провести антимонопольное расследование против местного подразделения Флипкарта и Amazon за то, что они якобы злоупотребляли своим доминированием, предлагая скидки и привилегированное отношение некоторым продавцам. Южноазиатское государство ужесточает правила для местных кирпичных и минометных магазинов после нескольких лет протестов онлайн-магазинов, которые боятся, что грубая глобальная конкуренция может вытеснить их из бизнеса.