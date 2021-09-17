Amazon борется с Teamsters в Канаде и заявляет, что будет сопротивляться

Зарубежка

Блумберг - После того, как он отступил от своих самых больших проблем, которые до сих пор вызывали организованные рабочие в Канаде, Amazon.com Inc., в настоящее время сталкивается с согласованной кампанией профсоюзов в Соединенных Штатах, где трудовое законодательство намного дружелюбнее профсоюзов, чем федеральное трудовое законодательство.

Присоединяющиеся к " Teamsters Union " пытаются организовать сотрудников как минимум на девяти объектов компании в Торонто, " Reuters " сообщила в пятницу, ссылаясь на интервью с местными должностными лицами профсоюзов, работающими в провинциях от Британской Колумбии до Канады.

Командстеры ранее на этой неделе сообщили, что они задали бумажную работу в провинциальный трудовой регулятор Альберты для проведения выборов в профсоюз в складе в Эдмонтоне. В июне онлайн-сообщество одобрило резолюцию, в которой крупнейший в мире интернет-магазин был объявлен экзистенциальной угрозой, и считая организацию в этом направлении главным приоритетом для организации.

Трудовые юристы говорят, что американские законы более эффективны в защите трудящихся, чем в Канаде, где организаторы утверждают, что система нефункциональности и уклончива в пользу работодателей.

После того, как в прошлом году представители « Розничная торговля », « Болсэйл » и Storage Union подали заявки на проведение выборов в союз в складе « Бессемер » в Амазонке, Алабама, компания провела кампанию, чтобы убедить рабочих проголосовать против.

Амазон привёл сотрудников со всей страны, а также консультантов, специализирующихся на устранении профсоюзов, и провел сотни обязательных встреч с рабочими, чтобы обменяться мнениями руководства. Голосование началось примерно через три месяца после того, как союз попытался провести выборы, предоставив Амазонке достаточно времени для начала кампании против этого.

Компания не будет иметь таких же преимуществ в Канаде, если нынешнее движение профсоюзов сделает ее достаточно далеко для проведения выборов. Союзные голоса, как правило, проходят в течение нескольких недель после выборов. А канадские советы по труду, скорее всего, сочтут обязательные анти-союзные собрания незаконными, или прикажут Amazon признать союз без проведения выборов, если будет установлено, что компания занимается достаточно жесткими нарушениями.

На этой неделе после того, как организационные усилия Эдмонтона стали известны, Амазон столкнется с рядом юридических препятствий, которые могут ограничивать его способность проводить продолжительную кампанию против голосования, аналогичную той, что была проведена в Эдмонтоне, Дэвид Уорди, адъюнкт-профессор Йоркского университета в Торонто, который сказал об этом в письме по электронной почте.

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Поль Кун, пресс-секретарь « Teamsters Canada », не ответил на публичные сообщения с просьбой прокомментировать более широкое движение профсоюзов. На этой неделе Амазон повторил комментарии представителя компании Дэвида Бакера, в котором он рассуждал о зарплатах и льготах компании и сказал, что, по нашему мнению, профсоюзы не являются лучшим ответом для наших сотрудников. Рабочие Amazon в Бессемере присоединились к RWDSU более чем на 2 к 1, хотя союз получил предварительную рекомендацию от должностного лица совета труда, чтобы голосование было подтверждено после того, как организаторы пожаловались на поведение Amazon во время выборов. Амазон отрицает нарушения избирательных правил.