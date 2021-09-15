Amazon ... поддержала производителя электромобилей Rivian, чтобы привлечь 8 миллиардов долларов: источники

Зарубежка

15 сентября Reuters - Rivian, Amazon.com Inc, производителя электромобилей, который зарегистрировался на фондовом рынке в прошлом месяце за дебютом новых автомобилей, стремится собрать от 5 до 8 миллиардов долларов с помощью этого листинга, что делает его одним из крупнейших публичных предложений США за последние годы, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

Ривьян, который считает среди своих инвесторов Ford Motor Co и T. Rowe Price, в прошлом месяце конфиденциально зарегистрировал IPO в регуляторах США. По словам источников, она добивается оценки примерно в 80 миллиардов долларов, которые должны поступить в конце октября или ноябре.

Если Ривиан поднимет 8 миллиардов долларов в IPO, это станет четвертым по величине из последних десяти лет в Соединенных Штатах. Только три другие компании собрали более 8 миллиардов долларов в IPO с 2011 года, согласно Derogic : Alibaba, которая собрала 25 миллиардов мировых рекордов в 2014 году ; Facebook, который собрал 16 миллиардов долларов в 2012 году и Uber, который собрал 8,1 миллиарда в 2019 году

Доходы от IPO позволят Rivian расширить свое производство за пределы сборочного завода в Нормале, штат Иллинойс. По словам стартапа, он ведет переговоры с несколькими местными офисами о строительстве второй фабрики в США, которая, как показывают документы, показанные Reuters, будет включать в себя инвестиции в размере не менее 5 миллиардов долларов.

Ривьян не раскрывал подробностей о своих планах IPO, но ожидается, что он впервые разоблачит свои финансы в открытом архиве в ближайшие недели.

Основанная на Калифе Ривьян, является одним из самых хорошо финансируемых стартапов США с деньгами, собранными более чем в 0,5 миллиарда долларов США за первые четыре месяца, включая оценку в 2,5 миллиарда долларов генеральным директором Тоддом Андерсоном. Другие инвесторы, в том числе BlackRock Inc, Soros Fund Management, Fielity и Saudi Auterial AlJ Абдул Латиф Джамиль Ко, в то время как Ривьян был назван убийцей Тесла в некоторых кругах, все еще крошечно по сравнению с Tesla Inc., который хвастается рыночным лимитом почти в 740 миллиардов долларов и планирует построить пикап-кар, который будет конкурировать с собственной версией Ривьяна R1 T.

Ожидается, что флот Ривиана обернётся очередным рекордным годом для IPO в США. Компании собрали более $ 230 млрд в этом году через продажи акций, согласно данным Derdeogic, и собираются собрать еще десятки миллиардов до конца года.

Начатая в 2009 году компанией R.J. Scaringe в качестве Mainstream Motors, компания изменила своё название на Rivian в 2011 году и была образована в 2009 году как Mainstream Motors. Викториан берется из реки Скаринге во Флориде, местечке под названием Индийская река, как молодёжь, которая часто бывала на лодке.