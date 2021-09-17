Alipay берет на себя главу отдела платежей в Юго-Восточной Азии

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Bloomberg - Alibaba Group Holding Lott.Cap Lasada Group, впервые в истории, кто возглавил платежи в Юго-Восточной Азии и создал бывшего исполнителя Alipay для этой должности

Дайонг Чжан, бывший генеральный менеджер компании Ant Group s Alipay, станет главой платёжной компании Lazada, заявила компания, подтверждая сообщение Bloomberg News ранее в пятницу. Этот шаг подчеркивает стремление бизнеса интернет-торговли генерировать экономический рост от бизнеса.

Ласада стремится вытащить соперников в интернете из Юго-Восточной Азии, таких как Grab Holdings Inc. и Sea Litd., которые агрессивно продвигают свои платежные продукты. Рынок платежей в регионе быстро растет на фоне растущего спроса на онлайн-магазины.

Облачные компьютерные компании Lazada смогут вести Ласаду дальше к его росту и еще больше усиливать наше конкурентное преимущество посредством платёжной технологии, - сказал Блумберг в письменном ответе на вопросы читателей.

Капитан Ласады в Сингапуре, Джеймс Чан, возьмет на себя более широкую региональную роль и станет главным деловым директором группы. Чан Чан, глава группы Ласада, заменит Уи Ли Лох на посту временного председателя Сингапура. Он присоединился к компании в 2018 году и присоединился к компании в 2017 году.

Чжан, выпускник Университета Цинхуа, получивший степень в области компьютерного программного обеспечения, присоединился к Alipay в 2008 году и являлся местным менеджером региона Юго-Восточной Азии, согласно его профилю LinkedIn. Чан был выбран в 2019 году из Филиппин Ласада после того, как присоединился к Co-Funder и управляющему директору Ласады Сингапур в 2012 году, согласно его аккаунту LinkedIn.

С тех пор, как примерно год назад Чун Ли пришел к власти Ласада, компания вложила средства в технологии и сосредоточилась на локализации, чтобы удовлетворить различные потребительские вкусы в Индонезии, Малайзии, Сингапуре, Таиланде, Филиппинах и Вьетнаме. Ласада отметил рост заказа в течение недели, закончившейся в июне, с более чем 150 миллионами пользователей в месяц.