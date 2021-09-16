Акции Vodafone Idea получили пакет помощи для телекоммуникационного сектора
БЕНГАЛУРУ – Доля компании Vodafone Idea Ltd в четверг выросла почти на 20%, в то время как банки с повышенным доступом к телекоммуникационной фирме также поднялись, на следующий день после того, как федеральный кабинет одобрил пакет помощи для сектора, не имеющего доступа к денежным средствам.
Пакет помощи включает в себя четырехлетний мораторий на выплаты по авиаперевозкам, причитающиеся правительству, в результате чего срок действия эфирной волны, контролируемой фирмами, увеличится до 30 лет с 20 лет и общее распределение спектра между перевозчиками.
Правительство также изменит спорную формулу скорректированного валового дохода, чтобы подсчитать только доходы от телекоммуникаций после того, как оно долгое время держало в себе то, что даже нетелекоменные доходы компаний были частью СПЗ - счет в размере примерно 13 миллиардов для беспроводных перевозчиков.
Эти взносы усугубили проблемы в секторе, который уже откатывался от прихода миллиардера Мукеша Амбани « Релианс Джио », развязав ценовую войну, которая вытеснила некоторых конкурентов с рынка и превратила прибыль в убытки.
Доля Bharti Airtel выросла на 20 % до своего пика с 29 июня, в то время как Идея Водафона поднялась до 1,4 %, прежде чем уронить ранние прибыли.
SAIC First Bank, Yes Bank и IndusInd Bank, чей соответствующий вклад с Идеой Водафона в 3,4 %, 2,4 % и 1,7 % их кредитных книг согласно Nomura, вырос от 2 до 8 %.