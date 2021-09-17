Зарубежка

Фонды США были смешаны на этой неделе, поскольку инвесторы с тревогой ждут обновленные данные о потребительском настроении.

Промышленные фьючерсы Dow Jones упали на 49 пунктов, или 0,1300, в то время как фьючерсы SapitalP 500 упали на 0,35 %, а фьючерсы Nasdaq – на 100 фьючерсов упали на 0,2310.

Предварительное прочтение индекса потребительского настроения на сентябрь ожидается в 10 утра. Аналитики ожидали небольшого увеличения до 72.

Фонды, как ожидается, увидят двойную волатильность в пятницу, поскольку это будет неприятный день или когда фондовый индекс, фондовый индекс, фондовые опционы и одно фондовые фьючерсы иссячат одновременно.

Invesko Plc находится в переговорах с State Street Corporation., чтобы объединиться с бизнесом по управлению активами, The Wall Street Journal , ссылаясь на людей, знакомых с этим вопросом.

акции производителя электромобилей Lucid Group Inc были резко выше на второй день после того, как американское Агентство по охране окружающей среды заявило, что одна из его машин имеет дальность в 520 миль, самый длинный из всех автомобилей, проведённых ведомством.

В других странах компания Newell Brands Inc. собрала доходы и доходы, превосходившие оценки Уолл-стрит, и сообщила о руководстве по продажам за весь год.

Совет директоров Google Bank Energy Inc. одобрил план выкупа акций на сумму до 2,миллиарда долларов.

Промежуточная нефть Западного Техаса выросла на 39 центов – до 22,2 цента за баррель, а золото упало на 5,30 доллара – до 16,062 доллара за унцию.

Европейские бурды были ниже, с немецким FTSE 100, французской CAC 30 и британской DAX 40, все упали между 0,2 % и 0,3 %.

В Азии индекс Hang Seng в Гонконге достиг 1,03,0,10,0,10, в Японии индекс Nikkei 225 добавлял 0,58, а в Китае индекс Shanghai Composite вырос на 0,11,10,10,10,10.