Зарубежка

СИДНЕЙ, 20 сентября, Рейтер - Азиатские акции ослабили, а доллар держался твёрдо в понедельник перед неделей, ограниченной не менее чем дюжиной встреч центрального банка, подчёркиваемых ФРС, которая, вероятно, сделает еще один шаг к сворачиванию.

Поездки в Японию, Китай и Южную Корею имели слабый старт, а политика добавляла еще большую неопределенность, а выборы в Канаде и Германии описывали неделю.

Судьба китайского гиганта недвижимости Evergrande также находится на балансе с выплатой процентов по облигациям, которая должна быть выставлена в четверг, и с его пассивом в 3800 миллиардов долларов.

Опасения по поводу состояния экономики Гонконга и репрессии на технокомпании продолжают преследовать регион. Фонды в Пекине особенно пострадали на прошлой неделе, а акции в Пекине сильно пострадали от худших последствий на прошлой неделе.

В начале понедельника самый широкий индекс акций MSCI в Азиатско-Тихоокеанском регионе за пределами Японии опустился еще на 0,2 %, после того, как на прошлой неделе было сброшено 22.5 %.

Японский Никкей был закрыт, и он мог бы сделать это, объединив свои усилия после того, как он нарушил 30-летний максимум, надеясь, что новый премьер-министр принесет больше стимулов и изменений в политике.

Будущее Nasdaq осталось на 0,1 % без изменений, а будущее SьяP 500 ослабло. Уолл-стрит закончила на мягкой ноте после разочаровывающих данных потребительского доверия США.

Заработанные на 10-летнем казначействе казначейские облигации выровняли два месяца, и кривая тронулась до встречи.

Кривая льстящей доходности предполагает, что некоторые опасения ФРС могут превзойти, в конечном счете, цикл подъема, предупреждал Тапаса Стрикланда, директора по экономике в НББ.

Он отметил, что только 2-3 члена FOMC должны будут изменить свои прогнозы на повышение в 2022 году, чтобы сделать его медианным, учитывая, что семь из 18 уже сделали шаг в следующем году.

У ФРС также будут точки точки в 2024 году, которые будут служить показателем крутизны потенциального цикла подъема. Рыночное единодушие заключается в двух повышениях в 2023 году и четырех в 2024 году, с более долгосрочной ставкой для продовольственных фондов, равной 2.12.5.

Центральные банки в ЕС, Японии, Великобритании, Швейцарии, Швеции, Норвегии, Индонезии, Филиппинах, Бразилии, Южной Африке, Турции и Венгрии встречаются всю эту неделю.

Банк Норга, как ожидается, будет первым в G 10, кто поднимет процентные ставки.

Более высокая доходность в США в сочетании с неприятием глобального риска, чтобы принести пользу доллару, который был около максимума в 93.232 в корзине валют за месяц.

Он был привязан к иене в 109,96, в то время как курс евро был близок к своему самому низкому уровню за три недели - $ 1,1728, отчасти из-за неопределенности перед немецкими выборами в эти выходные.

Канада проводит опросы общественного мнения в понедельник, и гонка слишком серьёзна, чтобы ее можно было провести.

Более жёсткий доллар сохранился на золото, вес которого на прошлой неделе был равен 1,053 унции, после того как он потерял 11,9 %.

Цены на нефть упали по мере того, как энергетические компании в Мексиканском заливе США возобновили производство после ответных ураганов в регионе, которые

Brent упали на 21 цент до 7,51,13 за баррель, в то время как американская сырая нефть потеряла 24 цента до 0,37.73.