Акции сырой нефти в США упали на 13 центов в первый день

Зарубежка

СИНГАПУР : Цены на нефть упали в четверг, но сохранили большую часть прибыли за предыдущий день после более значительного, чем ожидалось, сокращения запасов сырой нефти в Соединенных Штатах, крупнейшем в мире потребителе нефти.

Нефтяная нефть Брент упала на 13 центов, или на 0,2 %, барреля на 75,33 долларов США за баррель к 0128 году по Гринвичу, после того как она продала 2,5% за предыдущий день.

Компания West Texas Intermediate WTI опустилась на 12 центов, или на 0,2 %, до 72,49 цента, после того как в среду она стала на 3,1 % выше.

На прошлой неделе запасы сырой нефти и топлива в США резко сократились, поскольку нефтеперерабатывающие предприятия в регионе Персидского залива и нефтяные объекты в открытом море все еще восстанавливались после урагана « Ида », как сообщила EIA в среду. Согласно ОВОС, запасы необработанных баррелей упали на 6,4 млн баррелей за неделю до сентября 10-417,4 млн баррелей, по сравнению с ожиданиями, сделанными в опросе Рейтеров в отношении падения баррелей на 3,5 млн. баррелей в октябре 10 года.

Данные следуют предупреждениям Международного энергетического агентства о том, что поставки, потерянные ураганами в Мексиканском заливе, компенсируют выгоды от ОПЕК, - сказали в записке аналитики AZS Research в четверг.

Шторм вызвал глобальный спад поставок впервые за пять месяцев, но рынок должен начать приближаться к равновесию в октябре, когда Организация стран-экспортеров нефти и союзники, такие как Россия, группа стран, названная ОПЕК, осуществят планы по увеличению поставок.

Тем не менее, энергетические компании США в Персидском заливе смогли быстро восстановить трубопроводное и электроснабжение после того, как ураган Ричард прошёл через Техас, позволив им удвоить усилия, чтобы восстановить ущерб, нанесенный Идой.

Николас вызвал незначительные наводнения и отключения электроэнергии в Техасе и Луизиане, где некоторые нефтеперерабатывающие заводы остались вне сети после урагана Ida Категория 4.

Более ранний ураган закрыл большую часть добычи нефти и газа в оффшорном заливе США. По данным Бюро безопасности и охраны окружающей среды, примерно 30 % добычи в США в Персидском заливе по состоянию на среду осталось закрытым.