Акции Microsoft растут после крупнейшего в истории обратного выкупа

Зарубежка

Компания Reuters - акции Microsoft Corp выросли на 1 % в начале торговли в среду после того, как компания объявила о плане выкупа акций на 60 миллиардов долларов, который является самым большим в истории.

Объявление пришло всего через несколько дней после того, как два американских сенатора обнародовали предложение обложить налогом выкуп корпоративных акций, чтобы помочь финансировать инвестиционный план президента Джо Байдена в 3,5 триллиона долларов США.

Сенаторы заявили, что « Закон об ответственности за выкуп акций » будет стимулировать крупные корпорации инвестировать в своих служащих, а не обогащать инвесторов и руководителей, повышая цены на акции.

Демократические законодатели также предложили значительное сокращение налогов, реализованное администрацией Дональда Трампа, в том числе увеличение максимальной ставки налога на корпорации до 26.5 % с нынешних 21 %.

В этом году акции Microsoft выросли примерно на 35 %, став второй самой ценной компанией в мире с рыночной капитализацией в 2,25 триллиона долларов.

План выкупа, который не имеет конечной даты и может быть прекращен в любое время, следует аналогичным заявлениям других технологических гигантов.

Apple и Alphabet сообщили ранее в этом году, что они возвращали 90 миллиардов и 50 миллиардов акционерам соответственно, и расширили свои планы после снижения корпоративного налога в 2017 году.

Они должны быть оппортунистичными. будучи хорошо защищенной из-за двусмысленности будущих налоговых законов, сказал Дуг Киокка в компании Kavar Capital Partners, которая владеет акциями Microsoft.

Компания Microsoft накопила всплеск спроса и облачных вычислений для ноутбуков во время пандемии и получила выгоду от ускоренного перехода к облачным вычислениям и эквивалентам наличных средств в размере 130 миллиардов долларов США. Она объявила о своей последней программе выкупа 40 миллиардов долларов США в 2019 году за все услуги, стоимость которых превысила 1 триллион.