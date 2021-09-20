Акции LVMH упали на 30 процентных пунктов до 74 процентов с пика августа

Зарубежка

С 500 мая акции LIRH достигли рекордно низкого уровня.

Прибыль по стоимости акций снижается до 30 частей на 71,4 % с пикового уровня в августе.

Один миллиард долларов, уничтоженный от ЕЦБ за два дня.

ЛОНДОН, 20 сентября Рейтер – Захваченное восстановление экономики Китая и планы перераспределить богатство грозят крахом растущего в Европе сектора роскоши, оставляя многих инвесторов беспокоиться о покупке акций даже после их резкой распродажи в августе.

Спрос на высоконаселенную продукцию в самой густонаселенной стране является главным фактором в этом секторе, на долю которого, согласно аналитикам UBS, приходится треть продаж европейских производителей предметов роскоши в 2019 году и 28 % в 2020 году.

Всего лишь через два дня после того, как президент Китая Си Цзиньпин обнародовал планы по общему процветанию Несколько аналитиков использовали этот скачок, чтобы рекомендовать инвесторам сделать ставку на то, что головокружительное возрождение акций Luxury от COVID-19000, в результате которого сектор ЕС вырос на 14,0 % с марта 2020 года до своего пика 12 августа, возобновится,

Однако китайские проблемы с данными и цепочками поставок, вызванные, в частности, новыми локальными вспышками коронавируса, привели к отскоку сектора от августовских низов, вызвав вторую распродажу.

Всего за месяц премиальная премия инвестиционного сектора упала на 30 процентных пунктов до 74,1 % от пикового показателя августа по сравнению с более широким европейским индексом MSCI, согласно UBS.

Некоторые аналитики предупреждают, что привлекательность таких компаний, как Hermes, чьи бёркиновые сумочки продаются за 10,000 + и часто имеют списки ожидания, подвергнется серьезному удару, если Китай будет продолжать придерживаться своего плана обложить налогом богатых и проводить кампанию против уклонения от налогов.

Высокие продажи могут быть понижены, если будут введены более высокие налоги на доходы, богатство, имущество или потребление, говорит Томас Чаувет, глава исследований предметов роскоши в Citi в Лондоне.

Китайские потребители могут не хотеть купить роскошные товары, если они беспокоятся о том, что налоговик приедет к ним, как сказал Йон Кокс, глава европейского потребительского государства в Кеплер-Чеврё. Это, вероятно, будет иметь негативное воздействие на работу некоторых из этих компаний. По оценкам Кеплера, повышение налогов для богатых может привести к снижению продаж в Китае на 10-25 процентов, что ударит по глобальному спросу на предметы роскоши, который вряд ли будет компенсирован где-нибудь еще. По словам Кеплера, это может привести к застою в секторе в течение одного-двух лет.

Анета Винимко, директор по портфолио Fidelity International, заявила, что ее фонд придерживается убеждения в компаниях среднего класса, но она внимательно следит за развитием в Китае, так как они трудно предсказывают, как показали многие недавние события, мы помним о возможном изменении настроений потребителей в отношении сегмента роскоши, добавив, что Фидельти не слишком обеспокоена падением покупательной способности, поскольку, как кажется, это регулирование, которое было объявлено, поддерживает все европейские компании по производству роскоши.

Баркли модернизировали сектор экономики до избыточных величин, сославшись на недавнюю резкую отрицательную работу.

По словам UBS, резкое снижение рейтинга подразумевает, что краткосрочная неопределенность в Китае была оценена. Есть хорошая возможность купить высококачественные названия, как она сказала, ссылаясь на Ричемонта, чьи акции упали на 9 % с момента своего пика в августе.

Исторически, на заднем плане потенциальных опасений по поводу китайского спада, этот сектор в соответствии с недавним снижением индекса MSCI Europe набрал от 15 до 30 процентных пунктов в соответствии с нынешним оттоком аналитиков UBS.

Они ожидают, что налоговая корректировка Китая будет постепенной и скромной, ограничивая неизбежное негативное воздействие на этот сектор.