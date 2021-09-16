Акции Lucid Motors ралли после того, как EPA подтвердило, что автомобиль Tesla больше, чем любой другой автомобиль

Зарубежка

Акции Lucid Motors LCID собрались в четверг после того, как аналитик-бушет и подтверждённое заявление APA о том, что премиальный автомобиль производителя ЭМ имеет более высокий диапазон в милях, чем автомобиль Dream Air модели TSLA Lucid, выпущенный компанией Tesla, получил рейтинг APA в 520 милях. Это примерно на 100 миль больше дальнего внедорожника Тесла.

Исполнительный директор ЭМ и КТО Питер Роулинсон в своих предыдущих интервью заявляли, что автомобиль Тесла может двигаться дальше с одним полным зарядом аккумулятора, чем автомобиль Люсида. И теперь у него будет официальный рейтинг АООС, чтобы это доказать.

Также в четверг акции получили буйный прогноз от аналитика Банка Америки Джона Мерфи, который установил целевой ценовой показатель для акций в 30 долларов США.

Некоторое время между Тесла и Феррари, в четверг, сказала « Финанситизм Яхоо Ли в прямом эфире ».

Роуллинсон указывает на Мерфи, который был главным инженером в Tesla для модели S до присоединения к Люсиду в 2013 году. Они получили комбинацию реальных хороших ноу-хау от главного инженера модели С в Тесла – великолепных технологий. А затем внимание было сосредоточено на рынке роскоши, а также на силовиках, которые говорили Мерфи.

Аналитик указывает на план Люсида запустить роскошные автомобили с высокой ценой в первую очередь. Первоначальная стратегия Тесла по производству дорогих автомобилей аналогична ранней стратегии Тесла.

Модернизация является резким контрастом с недавним началом акций Морганом Стэнли. Аналитик Адам Джонас опубликовал рейтинг подвеса и целевой ценовой показатель в 12 долларов США на акции ранее в течение недели.

Люцид стал публичным 26 июля благодаря слиянию с Черчиллем Capital IV через сделку SPAC. КИСЛ в тот день закрылся на 26,83 доллара.

Производитель ЭМ подарил свой первый американский завод в Каза Гранде, штат Аризона. Компания стремится достичь своих целей в этом году для двух версий своего самого дорогого автомобиля, Air Dream Edition.

26 июня Тесла открыл шоу-сервер в модном районе Нью-Йорка, упаковывающего мясо, всего в нескольких блоках от шоу-сервера Люсида.