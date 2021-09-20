Акции будут падать, поскольку инвесторы готовятся к долговому кризису в США

Зарубежка

Блумберг - Сбережения, казалось, должны были упасть в понедельник на фоне проблем, стоящих перед рынком из-за долгового кризиса в китайской компании Evergrande Group и встречи Федеральной резервной системы на этой неделе, которая, как ожидается, намекнет на движение в направлении сокращения стимулов.

Индекс SP 500 скатывал больше всего за месяц в пятницу, распродажи, которая создает проблему с покупкой психологии в США, по мере того как счетчик проверяет свой 50-дневный движущий средний показатель. Ее 100 Nasdaq отступили.

Вырученность казначейства на 10-летние годы выросла в преддверии встречи ФРС на этой неделе, на которой, как ожидается, политики начнут закладывать основу для снижения стимулов. Миллиардеры индийских валют не будут торговать в Японии из-за понедельникского отпуска в Азии. Доллар был смещен в ранних торговых операциях в Азии после того, как на прошлой неделе он поднялся по отношению к доллару.

Офшорный юань будет под наблюдением, поскольку инвесторы будут ждать, будет ли заимодавец Evergrand, продолжать выполнять обязательства перед держателями облигаций. Инвесторы оценивают цену в высокой степени вероятности дефолта, при этом одна из банкнот торгует менее 106 номинальной стоимости.

Помимо Evergrande и перспективы снижения поддержки стимулирования, финансовые рынки также сталкиваются с риском неопределенности из-за перспектив экономической программы президента Джо Байдена на $ 4,1 трлн, а также из-за необходимости поднять или приостановить потолок долга США. Инвесторы уже беспокоились по поводу замедления глобального восстановления после пандемии и инфляции, разжигаемой ценами на сырьевые товары.

Доли остаются уязвимыми для краткосрочной коррекции, с возможными провокаторами, такими как коронавирус, инфляция и американская инфляция, а также шумные разговоры, возможное повышение налогов в США, а также противостояние потолка задолженности и замедление китайской экономики, - сказал Шейан Оливер, глава инвестиционной стратегии и главный экономист в AMP Capital в своей записке.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что у американского правительства могут кончились деньги, чтобы как-нибудь в октябре оплатить свои счета, без решения потолка задолженности, предупреждая об экономической катастрофе, если законодатели не сделают необходимых шагов.

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Что является самым большим движением на рынке : акционерный капитал, фондовый рынок, строительные проекты.

Доходы от 10-летнего Казначейства показывают, что два основных пункта – 1,33,000 – достигают уровня 2000 юаней.

Промежуточная нефть Западного Техаса упала на 0,9 % до 1968.97 за баррель. С 1 января 1975 года количество сырой нефти было сброшено на 1,054 доллара США. 34 унции за 25 за унцию?