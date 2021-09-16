Активисты в Мексике маршируют в поддержку агентства помощи в Тапачуле

Зарубежка

Активисты и мигранты из Мексики маршируют в Мексиканскую комиссию по оказанию помощи беженцам COMAR, чтобы заявить о своих правах в Тапачуле, штат Чьяпас, 15 сентября 2021 года, на Гаити. РЕУТЕРЫ Эдгард Гарридо gerpido DUTERS

Многие мигранты из Центральной и Латинской Америки, включая крупный контингент из Гаити, застряли в мексиканском приграничном городе Тапачула на протяжении нескольких месяцев, жалуясь на то, что власти не дают им пройти транзитом через Гватемалу.

Мы не преступники, мы международные рабочие, мигранты кричали.

Многие из гаитянских мигрантов прибыли из Бразилии и Чили, двух стран, куда они бежали давным-давно, чтобы избежать бедности у себя дома. Карибский остров является самой бедной страной в Западном полушарии, и его экономика еще больше пострадала от землетрясений, пандемии коронавируса и политических беспорядков.

Приток мигрантов переполнил Тапачулу и местную миграционную инфраструктуру. Тысячи мигрантов видят, как они спят на улицах.

Мы просим, чтобы нас выслали из Тапачулы, они голодают нас, сказала Джулиана Экиме, 30-летняя гаитянская женщина, которая была в этом городе две недели.

Мы спим на улице, под дождём, мы больны, они хотят убить нас и еще больше с этой болезнью, добавил Эксиме, ссылаясь на COVID-19.

Мексиканская комиссия по оказанию помощи беженцам COMAR не ответила сразу на запрос о представлении комментариев.

Иммиграционные чиновники и военнослужащие США подвергались критике со стороны правоохранительных групп за использование насилия для подавления потоков мексиканских иммигрантов на юге страны.

Соединенные Штаты оказали давление на Мексику, чтобы она прекратила миграционные потоки, а правительство президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора часто направило силы безопасности, чтобы физически помешать мигрантам двигаться на север.

Вашингтон также попросил центральноамериканцев не совершать опасного путешествия на север, с сообщениями о похищениях, вымогательстве, изнасилованиях и даже убийствах мигрантов.