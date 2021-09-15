Аккаунт пропавшей женщины из Флориды в Instagram исчез

Зарубежка

Перевод в Instagram Gabby Petito, 22-летней женщины, которая числилась пропавшей без вести 11 сентября, как казалось, временно исчезла утром в среду перед тем, как она вновь появилась.

Его аккаунт под именем Gabspetito, которое насчитывает более 46,000 последователей, привел к пустой странице в начале среды, перед тем как он вновь появился около 10 утра ДРТ и был заметен для общественности.

Последнее фото Петито, опубликованное две недели назад, показывает, как она держит вязаную тыкву с надписью « Счастливый Хэллоуин ». 22-летняя мать Петито сообщила о том, что она пропала 11 сентября, но в последний раз она говорила на последней неделе августа, когда ездила в Вайоминг со своим женихом, её в последний раз видели в Национальном парке Гранд-Тетона в Вайоминге.

Петито не ответил сразу на запрос, касающийся Facebook утром в среду. Петито сообщил, что округ Суффолк, Нью-Йоркское отделение полиции, не участвует в удалении страницы Петито в Инстаграме. Моава, Полицейский департамент Юты, заявил, что не может прокомментировать проводимое им расследование. Полицейский отдел Северного Порта Флориды не ответил сразу.

Пользователи прокомментировали несколько фотографий Петито с посланиями надежды и благих пожеланий.

Я вас не знаю, но я молюсь, чтобы вы были в безопасности и не пострадали, - прокомментировал один пользователь. Ты напоминаешь мне моих красивых дочерей, и я просто не могу представить, как печали чувствует твоя семья. комментатор написал еще одно замечание по Твиттеру.

В прачечной завалены публичные комментарии по его спекулятивному аккаунту, пользователи спрашивают, где она? Пользователи также указали, что последняя фотография прачечной, которую опубликовал Петито, была одной из её ражений 29 июля.

Парочка путешествовала с фургоном « Форд Транзит », делясь фотографиями и видео в социальных сетях. 12 августа Петито опубликовали фотографии, сделанные в Национальном парке Арчес к северу от Моава.

Петито не обвиняли ни в преступлении, ни в том, что он сыграл какую-либо роль в исчезновении праймериз Ландри, но полицейские в его родном городе Северный Порт сказали Fox News во вторник, что хотят поговорить с ним об этом деле.

Я думаю, что кто-то мог бы предположить, что последний человек, который может быть рядом с ней, это человек, заинтересованный в обсуждении, как сказал один из представителей. Однако на данный момент преступления не существует. Сандерри нанял адвоката и вернулся в фургон, в котором он и Петито путешествовали в процессе поиска в семье Ландри, говорит, что он отказался сказать им, где он в последний раз её видел.