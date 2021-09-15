AirAsia X получает разрешение на проведение встреч кредиторов в марте следующего года
КУАЛА-ЛУМПУР-Рейтер - Малайзийская авиакомпания AirAsia X Bhd AAX получила разрешение суда на проведение встреч кредиторов в марте следующего года до декабря 2013 года, как она сообщила в среду.
AirAsia X сообщил, что Верховный суд принял постановление о продлении до 17 марта, чтобы заставить его созвать отдельные совещания кредиторов для рассмотрения и, если это будет сочтено уместным, одобрения схемы реструктуризации, которая будет предложена, с изменениями или без.
В феврале суду было разрешено созвать отдельные встречи https://www.reuters.com com airasia-x реструктуризации-idUSL 1N 2 KS 094 с различными группами кредиторов для голосования по его предложению в течение 180 дней.
Суд разделил 14 кредиторов авиакомпании на три категории – первую для международного оператора аэропорта Airbus SE, вторую для других кредиторов и третью для авиапроизводителя малазийского аэропорта Holdings Bhd.
AAX, филиал AirAsia Group, предложил реструктурировать 64,15 млрд. ринггитов долга в октябре прошлого года и столкнулся с возражениями некоторых кредиторов по поводу ее схемы погашения.
Авиакомпания заявила, что альтернативой была ликвидация без возврата кредиторам. AAX может нуждаться в одобрении кредиторов на собраниях, на которых находится не менее 75 % от суммы долга.