Африка настоятельно призывает производителей отменить ограничения на экспорт вакцин против COVID-19

Зарубежка

ЖЕНЕВА, 14 сентября – Африканский союз во вторник обвинил производителей вакцин COVID-19 в том, что он не дает африканским странам возможности купить их, и призвал страны-производители, в частности Индию, отменить ограничения на экспорт вакцин и их компонентов.

Эти производители прекрасно знают, что они никогда не предоставляли нам надлежащего доступа, - сказала Стрив Масиюва, Специальный посланник АС по COVID-19, Всемирная организация здравоохранения на брифинге в Женеве.

Мир мог бы справиться с этим по-другому. Из 5,7 миллиардов вакцин в Африке до сих пор только 2 % были сделаны в Японии.

Стремясь вакцинировать 60% своего населения, Масиива подчеркнул, что Африканский Союз и его партнеры должны были купить половину необходимых доз, в то время как половина от них должна была поступить в качестве пожертвований через программу COVAX, поддерживаемую ВОЗ и Глобальным Пандемическим альянсом.

Нам нужен доступ к закупкам, сказал он.

Генеральный директор ГАВИ Сет Беркли говорит, что его организация рассчитывала на поставки из Индии - крупнейшего в мире центра по производству вакцин в начале вспышки, но не получала никаких доз из Индии с марта, когда Индия ввела экспортные ограничения.

Масийва добавил : поставщики ясно дали понять, что самой большой проблемой, с которой они столкнулись, являются ограничения на экспорт в течение последних восьми-девять месяцев. Он призвал Всемирный банк и Международный валютный фонд начать работать над резервным фондом готовности к пандемии, чтобы помочь более бедным странам купить вакцины в будущем, вместо того, чтобы полагаться на систему ценообразования, такую как COVAX, которая до сих пор смогла предоставить всего 260 миллионов доз.

Обмен вакцинами – это хорошо, но мы не должны полагаться на совместное использование вакцин, особенно когда мы можем прийти за стол переговоров со структурными структурами и сказать, что мы также хотим купить, сказал он.

Вместе с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханом Гхебреисусом он повторил требование об отказе от патентов на вакцины глобального значения, заявив, что Африка хочет начать свою собственную производственную мощность.

Усилия по созданию африканской базы для производства вакцины COVID 19 https : http://www.reuters.org / AfricaNigel4? com arica exclusiv-worlish, который поддерживал вакцинацию - центр-африка - Relect-Msradius - Covid - 19 stake - 2021 - 09-14 будет фокусироваться на попытке повторить укол MRNA.O Modna, но отсутствие прогресса в переговорах с американской компанией означает, что проект займет некоторое время, - сказал Мартин Фрид, Инициатива ВОЗ по исследованиям вакцин, сказал Рейтер. В этом году COVAX на 35 % ниже своей предыдущей цели – 2 миллиарда уколов.