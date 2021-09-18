Афганские талибы приказали школьникам вернуться в школу

Зарубежка

Министерство образования Талибана приказало мужчинам и преподавателям от 12-го класса до 6-го класса ходить в свои школы в субботу. В заявлении, опубликованном в пятницу, вообще не упоминались девочки, сея опасения, что девочки снова будут исключены из среднего образования.

Когда в последний раз у власти в период между 1996 и 2001 годами, воинственная группировка запрещала женщинам и девочкам образование и работу и существенно ограничивала их права.

Но, обращаясь к CNN в субботу, представитель Талибана Забиулла Муджахид сказал, что женщинам будет разрешено учиться.

Мы проверяем, что для того, чтобы сделать надёжную транспортную систему для девочек, которые находятся с 6-го класса до 12-го, существуют определенные правила в течение их классного времени, которым нужно следовать, что они могут мне надёжно и безопасно, - сказал CNN в интервью в субботу.

Муджахид отметил, что женщинам разрешается учиться в других возрастных группах. У нас есть девочки в университетах, которые продолжают свое образование, как в частных, так и государственных университетах, но от 6 до 12 отметок, которые мы в настоящее время пытаемся дать им шанс продолжить, и это все еще находится в обработке, сказал он. Одна афганская девочка, которая надеялась вернуться в школу, заявила CNN, что заявление Талибана стало шоком в пятницу, особенно потому, что группа ранее позволяла девочкам ходить в начальные школы. В настоящее время Афганистан является одной из немногих стран, в которых нет женщин на высших правительственных постах, я надеялся вернуться в школу и приблизиться к моим более крупным мечтам, но теперь все выглядит размытым, - сказала Тамана CNN. Если Талибан позволит нам вернуться в школу, наше будущее и надежды будут уничтожены навсегда. Лидеры Талибана неоднократно обещали уважать права женщин и публично настаивать на том, что женщины будут играть важную роль в обществе и будут иметь доступ к образованию. Афганистан далеко не соответствует этим обещаниям. Женщины были исключены из состава нового жесткого правительства. Воинствующие в некоторых случаях приказывали женщинам уйти со своих рабочих мест, и когда группа женщин протестовала против заявления боевиков Талибана в Кабуле на прошлой неделе избивали их мускулами и палками. В то время как женщинам было разрешено продолжить свое университетское образование, Талибан санкционировал отделение пола в классах и сказал, что лекторы и сотрудники должны носить хиджабы в соответствии с интерпретацией группировкой законов шариата. Председатель ЮНИСЕФ Генриетта Форе сказала, что организация глубоко обеспокоена тем, что девочки будут исключены из системы образования. Девочки не могут и не могут остаться позади. Крайне важно, чтобы все девочки, включая пожилых девочек, могли без дальнейших задержек возобновить образование. Для этого нам нужно, чтобы учителя-женщины возобновили обучение, - сказала она в пятницу.