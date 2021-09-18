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Сибирь", "Частное учреждение в Санкт-Петербурге по административной поддержке реализации программ и проектов Совета Министров Северных Стран", Межрегиональная общественная организация Информационно-просветительский центр "Мемориал", Межрегиональная общественная правозащитная организация "Человек и Закон", Фонд поддержки свободы прессы, Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация "Гражданский контроль", Калининградская региональная общественная организация "Правозащитный центр", Региональная общественная организация "Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова", Некоммерческое партнерство "Институт региональной прессы", Частное учреждение "Информационное агентство МЕМО. РУ", Фонд "Институт Развития Свободы Информации", Калининградская региональная общественная организация "Экозащита!-Женсовет", Фонд содействия защите прав и свобод граждан "Общественный вердикт", Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал", Евразийская антимонопольная ассоциация.
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Русская планета
Зарубежка

Афганские талибы приказали школьникам вернуться в школу

Электрон Сыроежкин
18 сентября, 2021 19:20
2 мин
Электрон Сыроежкин
18 сентября, 2021 19:20
2 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

Министерство образования Талибана приказало мужчинам и преподавателям от 12-го класса до 6-го класса ходить в свои школы в субботу. В заявлении, опубликованном в пятницу, вообще не упоминались девочки, сея опасения, что девочки снова будут исключены из среднего образования.

Когда в последний раз у власти в период между 1996 и 2001 годами, воинственная группировка запрещала женщинам и девочкам образование и работу и существенно ограничивала их права.

Но, обращаясь к CNN в субботу, представитель Талибана Забиулла Муджахид сказал, что женщинам будет разрешено учиться.

Мы проверяем, что для того, чтобы сделать надёжную транспортную систему для девочек, которые находятся с 6-го класса до 12-го, существуют определенные правила в течение их классного времени, которым нужно следовать, что они могут мне надёжно и безопасно, - сказал CNN в интервью в субботу.

Муджахид отметил, что женщинам разрешается учиться в других возрастных группах. У нас есть девочки в университетах, которые продолжают свое образование, как в частных, так и государственных университетах, но от 6 до 12 отметок, которые мы в настоящее время пытаемся дать им шанс продолжить, и это все еще находится в обработке, сказал он. Одна афганская девочка, которая надеялась вернуться в школу, заявила CNN, что заявление Талибана стало шоком в пятницу, особенно потому, что группа ранее позволяла девочкам ходить в начальные школы. В настоящее время Афганистан является одной из немногих стран, в которых нет женщин на высших правительственных постах, я надеялся вернуться в школу и приблизиться к моим более крупным мечтам, но теперь все выглядит размытым, - сказала Тамана CNN. Если Талибан позволит нам вернуться в школу, наше будущее и надежды будут уничтожены навсегда. Лидеры Талибана неоднократно обещали уважать права женщин и публично настаивать на том, что женщины будут играть важную роль в обществе и будут иметь доступ к образованию. Афганистан далеко не соответствует этим обещаниям. Женщины были исключены из состава нового жесткого правительства. Воинствующие в некоторых случаях приказывали женщинам уйти со своих рабочих мест, и когда группа женщин протестовала против заявления боевиков Талибана в Кабуле на прошлой неделе избивали их мускулами и палками. В то время как женщинам было разрешено продолжить свое университетское образование, Талибан санкционировал отделение пола в классах и сказал, что лекторы и сотрудники должны носить хиджабы в соответствии с интерпретацией группировкой законов шариата. Председатель ЮНИСЕФ Генриетта Форе сказала, что организация глубоко обеспокоена тем, что девочки будут исключены из системы образования. Девочки не могут и не могут остаться позади. Крайне важно, чтобы все девочки, включая пожилых девочек, могли без дальнейших задержек возобновить образование. Для этого нам нужно, чтобы учителя-женщины возобновили обучение, - сказала она в пятницу.

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Талибан
Кабул
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Забиулла Муджахид
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