Зарубежка

Группа афганских дипломатов из свергнутого правительства в Кабуле выступила с совместным заявлением, призывающим мировых лидеров отказаться от официального признания талибов и ругать их за то, что они оставили наш народ на милость террористической группы. Заявление https : https://www.reuters.com / graphics.html. com AFGANISTAN-Crisis lbvgorxpq Afghanist 20 дипломатов 20, заявление 20 на 20-й e 20-й ситуации 20 в Афганистане.pdf, которому служили две дюжины чиновников, работающих в общественном суме и не имеющих правительства, которое бы представляло, но все еще работало из миссий в Соединенных Штатах, Великобритании, Франции, Турции и других странах.

Дипломаты, подписавшие письмо, были ниже ранга посла.

Мы разочарованы тем, что наши союзники покидают Афганистан после двадцати лет взаимодействия и оставляют наш народ на милость террористической группы, - писали их дипломаты.

В письме также содержится просьба к мировым лидерам использовать все доступные средства, чтобы остановить насилие Талибана в отношении женщин, активистов гражданского общества и журналистов.

Она включала предупреждения о глобальных последствиях свержения талибами афганского правительства.

Успех « Талибана » в захвате власти незаконными и насильственными средствами вдохновляет жестокие террористические экстремистские группировки во всем мире, писали они, добавив, что насильственное поглощение нормализует насилие. Джавад Раха, первый секретарь посольства в Афганистане, сказал Рейтеру, что его аванпост все еще работает с дипломатами там, сосредоточившись на предоставлении услуг афганцам, живущим в Вашингтоне, и привлекая внимание к ситуации в Афганистане.

Раха сообщил, что посольство сняло фотографию Ашрафа Гани после того, как он внезапно покинул пост президента и оставил Кабул Талибану 15 августа.

Как и другие посольства, мы все были расстроены тем, как Раха покинул страну.

Гани сказал на прошлой неделе, что ушел, потому что хотел избежать кровопролития, и отрицал обвинения, что украл миллионы долларов на выходе.

Заявление дипломатов призывало к созданию международной миссии по установлению фактов в Афганистане, чтобы обеспечить справедливость и подотчетность. Он также призвал мировых лидеров объединить усилия по созданию глобального, сбалансированного правительства в Афганистане, приемлемого для всех жителей Афганистана, включая женщин и меньшинства.