Афганистан находится на грани голода, в то время как талибы борются за то, чтобы развернуться

Зарубежка

Рейтеры - Спустя месяц после захвата Кабула Советским Союзом, Талибан сталкивается с серьезными проблемами, пытаясь превратить свою молнию о военной победе в продолжительное мирное правительство.

После четырех десятилетий войны и смертей десятков тысяч людей безопасность в значительной степени улучшилась, но экономика Афганистана находится в руинах, несмотря на сотни миллиардов долларов расходов на развитие за последние 20 лет.

Сегодня от страны к городам, и Мировая продовольственная программа опасается, что продовольствие может иссякать до конца месяца, толкая до 14 миллионов человек на грань голода.

В то время как большое внимание на Западе сосредоточено на том, будет ли новое правительство талибов выполнять свои обещания по защите прав женщин или предоставлять убежище таким воинствующим группировкам, как Аль-Каида, для многих афганцев главным приоритетом является просто выживание.

Каждый афганский ребенок, он голоден, у него нет ни одного мешка муки или кухонного масла, сказал Ааро Тарек, глава администрации Кабула.

Длинные линии все еще формируются за пределами банков, где еженедельные ограничения на вывод 200 или 20 000 афганцев были введены для защиты сокращающихся резервов страны.

В Кабуле люди продают домашнюю продукцию за наличные деньги, хотя покупателей не хватает.

Даже с миллиардами долларов иностранной помощи, экономика Афганистана борется с трудностями, при этом экономический рост не в состоянии идти в ногу с постоянным ростом населения. Рабочие места ограничены, и многие государственные служащие не получают зарплату, по крайней мере, с июля.

В то время как большинство людей, похоже, приветствовали окончание боевых действий, любое облегчение было смягчено практически демонетизацией экономики.

На данный момент безопасность довольно хороша, но мы ничего не заработаем, - сказал мясник из района Биби Махро в Кабуле, который отказался назвать своё имя. С каждым днём все ухудшается для нас, что становится еще более горько. После хаотической эвакуации первой помощи в Кабуле в прошлом месяце, хаотические иностранные рейсы начали прибывать по мере возобновления работы аэропорта.

Международные доноры пообещали выделить более $ 1 млрд из https : www.reuters.org. comworld - 600-миллионный гуманитарный кризис - афганистан и Афганистан - 2021 -- 09 - 12, чтобы предотвратить то, что Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предупреждал, может быть крахом целой страны. Но мировая реакция на правительство ветеранов и сторонников жесткого курса Талибана, объявленная на прошлой неделе, была крутой http : www.reuters.org. Современный мировой азиат - паралич - мировой страх - талибан - правительство - афган - бур, права на действия - экономика - 2021-09-08, и не было никаких признаков международного признания или попыток разблокировать более 9 миллиардов долларов иностранных резервов, хранящихся за пределами Афганистана.

Хотя официальные лица « Талибана » говорят, что они не намерены повторять жесткое фундаменталистское правление предыдущего правительства, которое было свергнуто во время кампании США после терактов 11 сентября 2001 года, они с трудом пытались убедить внешний мир в том, что они действительно изменились.

Наибольшее число убитых гражданских лиц в мире : http://www.reuters.com commorm asia-pacific un-seas - bos-sharts - freed - fantiliban казня - 2021-08 - 24, а также избиение журналистов и других, и сомнения в том, что женщины действительно защищены в соответствии с интерпретацией Талибаном исламского права, подорвали доверие.

Кроме того, существует глубокое недоверие к таким высокопоставленным правительственным деятелям, как новый министр внутренних дел Сираджуддин Хаккани, который был идентифицирован как возможный террорист Соединенными Штатами с глобальным объёмом в 10 миллионов долларов США на его голове.

Это движение должно было ухудшить положение Талибана, потому что ему пришлось бороться с спекуляциями по поводу глубоких внутренних расколов в своих собственных рядах, отрицая слухи https : www.reuters.com / insu / teutabin.html. Comya-picific Taliban - deny - их заместитель премьер-министра - Малаялам-Барадар мертвец'2021 - 09-14 - что заместитель премьер-министра Абдул Гани Барадар был убит во время перестрелки с сторонниками Хаккани.

Официальные лица говорят, что правительство работает над тем, чтобы снова получить услуги и начать работать, и что улицы теперь в безопасности, но по мере того, как война откажется от решения экономического кризиса, становится более серьезной проблемой.

Кражи исчезли. Но хлеб также исчез, сказал один владелец магазина.