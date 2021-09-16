Новости – Зарубежка
Зарубежка
Аэропорт Дубая наймет 3000 бортпроводников для восстановления работы
16 сентября, 2021 11:00
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Русская планета
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Дубайский аэропорт сообщил, что в четверг он собирается нанять 3000 авиасерверов и еще 500 человек для выполнения функций в течение следующих шести месяцев, поскольку он продолжает восстанавливать операции, пострадавшие от пандемии.
Государственная авиакомпания Дубая уволила тысячи сотрудников в прошлом году, где государство действовало в 120 городах, говорит, что в настоящее время работает в 120 городах, представляя 90 % своей предпандемической сети.
Авиакомпания будет работать на 70% своей предпандемической мощности к концу года.
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