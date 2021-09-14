Адвокат проводит досудебную телеконференцию с принцем Эндрю

Зарубежка

Прокурор Торонто Эндрю Бретлер, появившийся в Нью-Йорке в понедельник на досудебной телеконференции от имени Эндрю, практически сделал телеконференцию и выиграл юридическую команду принца, чтобы оспорить обоснованность судебного процесса.

Бретлер упомянула соглашение, которое, по словам адвокатов Эндрю, ранее попало в правовую систему, что не позволило ей возбудить судебное разбирательство против любого, кто связан с осужденным педофилом Ювенкой Кингом.

Там, где мы считаем, что это безосновательный, потенциально незаконный и нежизнеспособный иск, поданный истцом против герцога. По словам истца, было соглашение об урегулировании, которое заключил Бретлер в ходе предыдущего действия, которое освобождает герцога и других лиц от любых и всех потенциальных обязательств.

Джиффре обвиняет Эндрю в сексе с ним, когда она была несовершеннолетней, и в августе подала гражданский иск против принца в Нью-Йорке. Джиффр отрицал подобные обвинения в адрес Эндрю в прошлом.

Дело не может продолжаться до тех пор, пока судебные власти не выяснят, что юридические документы были вручены принцу легально. Бреттлер сообщил в понедельник, что группа юристов герцога Йорка была в контакте с Верховным судом Великобритании, который, по их словам, должен принять участие в вручении - или официальном уведомлении - иска. Наследник " пастора ", столкнувшийся с судебным разбирательством по делу о сексуальном насилии, по словам адвокатов Эндрю, это было сделано в заявлении под присягой, поданном в Южный округ Нью-Йорка в пятницу, сервер обработки, нанятый юридической командой Джиффра для официального уведомления о судебном разбирательстве Эндрю, сказал, что оставил документы в отделе безопасности столичной полиции у главных ворот дома принца, Королевского Лоджа в Виндзоре, 27 августа. Мы продолжили службу принцу Эндрю несколькими способами согласно статье 10 Гаагской конвенции, сказал во время слушания в понедельник адвокат Гиффре Дэвид Бойс. Федеральный судья Льюис Каплан и адвокаты Джиюффра согласились с тем, что преждевременно обсуждать предыдущее соглашение об урегулировании с Эпштейном, которое в настоящее время закрыто в рамках еще одного гражданского иска в Нью-Йоркском районе. Я думаю, что мы усложняем то, чем это уже было, сказал судья в суде в понедельник. Каплан распорядился о том, чтобы стороны подали процессуальные ходатайства, которые будут заслушаны до того, как он примет решение о вручении иска и о том, следует ли довести это соглашение об урегулировании до сведения адвоката принца. Слушания в Нью-Йорке запланированы на 13 октября. CNN обратилась к адвокатам обеих сторон за комментариями. Джиффре говорит, что она была продана Эпштейном и вынуждена заниматься сексом с его друзьями, включая принца Эндрю, второго сына королевы, когда она была несовершеннолетней. В то время как Эпштейн отрицал все эти обвинения, его видели на фотографиях с Джиффре и Гислейном Максвеллом, бывшей социалисткой и британской красотой, которая в настоящее время обвиняется в заговоре и сексуальной торговле, среди прочих обвинений. Американские власти ранее обвиняли Эндрю в том, что он не сотрудничал с попытками провести с ним собеседование в рамках расследования предполагаемого секс-торгового круга Эпштейна и Максвелла, в котором подозреваются. Принц отступил от своих королевских обязанностей после интервью, которое он дал Би-Би-Си в 2019 году, в котором многие считали, что он повредил своему собственному авторитету. Сейчас он редко появляется на публике.